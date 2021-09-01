Mide Yanmasına Ne İyi Gelir?

Mide yanması sonrası ilk olarak yapılacak şey midenin hassasiyet gösterdiği yiyecek ve içeceklerin tespiti ve bunlardan uzak kalmaktır. Mide yanması ciddi rahatsızlıkların sonucu olabildiği gibi midenin hassasiyet gösterdiği bazı yiyeceklerden dolayı da olabilir. Mide yanması her ne sebeple olursa olsun kişinin hayat kalitesini kötü etkileyen can sıkıcı bir durumdur.

MİDE YANMASI NEDİR? NEDEN OLUR?

Mide yanması, mide ekşimesi ve sonrasında reflüyü beraberinde getirir. Mide yanması ise yemek borusu ile mideyi ayıran halka biçimindeki kasın görevini yeterince yapamamasının sonucunda meydana gelir. Bu kasın çalışmaması midedeki yiyecek ve içeceklerin salgıladığı asitlerin yemek borusuna doğru çıkar ve ağıza acı bir tat verirken aynı zamanda göğüs üzerinde bir yanmaya sebep olur.

Mide yanması denen şey aslında midenin değil göğüs kemiği üzerinin ve yemek borusunun yanmasıdır. Yanmalar sonucu yemek borusunda yaralar oluşması ve daha sonra kansere doğru giden ciddi problemler yol açabilir.

MİDE YANMASININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Yaşam kalitesini oldukça etkileyen mide yanmasının belli başlı belirtileri aşağıdaki gibidir;

-Yemek sonrası mide de oluşan yanma ve ekşime

-Yediklerinizin ağzınıza gelmesi

-Boğazda yanma yaşanması

-Mide suyunun ağza gelmesi en yaygın mide yanması belirtileri arasında yer alır. Bu belirtilerin önüne geçilmesinin en etkili yolu ise yediklerinize dikkat etmek.

MİDE YANMASI HANGİ HASTALIĞIN NEDENİ?

İnsanların 3’te 1’inde görülen mide yanmasını önleyici yöntemler ve evde yapılabilecek tedaviler olduğu gibi, aşırıya varan ağrı ve yanmalarda evde bir şeyler yapmaktan ziyade doktora başvurulması önerilir. Ancak bilinmelidir ki mide yanmasının en büyük sebeplerinden biri yanlış gıda tüketimidir. Mide yanmasının bir diğer nedeni ise safra reflüsü denilen, safra kesesinden safra yolları vasıtasıyla bağırsağa akan safranın geri kaçması sonucu oluşan mide yanmasıdır. Dünyanın en yaygın 5. Kanseri olarak tanımlanan Mide ve özofagus kanserinin en büyük belirtisi mide yanmasıdır. Bu nedenle mide yanmasını hafif almamak gerekir.

MİDE YANMASINI NASIL ÖNLERİM?

Özellikle asit yapan yiyecek ve içeceklerden, kafeinden, kızartmalar ve baharatlardan kaçınmak gerekmektedir. Aşırı çay, kahve, yeşil çay, gazlı ve asitli içeceklerden uzak durmak gerekir. Aynı zamanda sindirimi zor olan; çok yağlı ve ağır yiyeceklerden, kırmızı et, derili tavuk eti, fast-food ve aşırı baharatlı yiyeceklerden uzak durmak midenin asit salgılamasını ve yanmasını en aza indirgeyecek ve rahatlamanızı sağlayacaktır. Mide yanmasını tetikleyen bir diğer faktör soğuk almak ve özellikle mide, sırt bölgesini üşütmektir. Cereyanda ve rüzgâra maruz kalmak aşırı mide yanmasına sebebiyet verir. Bunun haricinde sigara kullanımı ve yetersiz uyku da mide yanmasına neden olabilir. mide yanması ev tedavisi

MİDE YANMASI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Ciddi boyutlara varmayan mide yanmasının tedavisi genellikle asit salgısını engelleyerek midedeki asidi nötr hale getiren anti asitlerdir. Ancak reçetesiz satılan bu ilaçları doktora danışılarak ve doktor gözetiminde kullanılması şarttır. Aynı zamanda günümüzde aşırı mide yanması ve reflü tedavisinde pek çok endoskopik müdahale yapılabilmektedir.

MİDE YANMASINA NE İYİ GELİR?

Mide yanması yaşayanların yapacağı ilk müdahale kesinlikle bir uzmana danışmak olmalıdır. Kullanılacak yanlış bir yöntem daha kötü sonuçlar doğurabilir. Bunun dışında öncelikler doğal yollar olabilir. İlaç tedavisi her zaman sonraki seçenekler arasında olmalıdır.Mide yanmasının geçmesini istiyorsanız önce yukarıda belirttiğimiz nedenlerden biri var ise onu sonlandırmak olmalı. Nedenini sonlandırdığınız zaman tedavisi daha kısa sürede tesir edecektir.

-Bol su içmek

-Bitki çayları içmek

-Açık havada yürüyüş yapmak

-Aşırı sıcak ya da soğuk yiyecek ve içeceklerden uzak durmak

-Soda içmek

MİDE YANMASI EVDE NASIL GEÇER?

Mide yanması hakkında en çok merak edilen şeylerden biride, mide yanmasına durumunda evde yapılacak yöntemler. Bizde sizler için araştırdık ve mide yanmasına ev yöntemleri ile geçirmenin yollarını hazırladık.

Sık Sık Süt İçin

Mide yanması tedavisinde en etkili yöntem süt içmektir. Mide de yanma oluştuğunda birkaç yudum süt içildiğinde midede ki yanmanın önüne geçilebilir. Ancak mide ülseri olanlar süt tüketmemeye özen göstermeliler.

Karbonat Tedavisi

Karbonat, içerinde bulunan maddeler sayesinde midedeki hidroklorik asidin önüne geçer ve mide yanmasının engeller. 1 çağ kaşığı karbonatı, 1 bardak suya ekleyip içebilirsiniz.

Rahatlamanızı Sağlayacak Çaylar

Yemek yedikten sonra demleyeceğiniz papatya ya da meyan kökü çayı, gıda asitlerini engelleyerek mide yanmasının önüne geçer. Kendinize demleyeceğiniz kekik çayı ise sindiriminizi kolaylaştıracak, mideyi rahatlatacaktır.

Zencefilli Bal Karışımı

Mide yanması yaşamak istemiyorsanız zencefil ve balla beraber hazırlayacağınız çayı denemelisiniz.

-Zencefilli ballı çay yapımı:

1 tatlı kaşığı bala, 1 çay kaşığı taze ya da kuru zencefil ekleyip yutun ya da 1 bardak sıcak suya zencefil ve bal karıştırarak için bu karışım midedeki yanmanın önüne geçecektir.

Sakız Çiğneyin

Hızlıca yenilen yemeğin üzerinden bir yarım saat sonra sakız çiğnemeye başlanması, sindirimi kolaylaştıracağı gibi mide asidini azaltır ve yanmayı önler.

Tarçın ve Balın Uyumu

Mide asidi ve ülserde yaygın olarak kullanılan bal, tarçınla harmanlanıp tüketildiğinde midenizi sakinleştirir ve mide yanmasının önüne geçer.

Kavunun Şifası

Kavun ve muz lif oranı yüksek meyvelerden. Bu meyveleri tüketmek, mide sindirimine yardımcı olurken yanma oluşumunu engeller.

Patates Etkisi

Haşlanmış ya da çiğ olarak tüketilen patateste mide yanmasına iyi gelen besinlerin arasında yer alıyor.

Yeşilin Mucizesi Ispanak

Oldukça besleyici bir sebze olan ıspanağı, haşlanmış ya da çiğ olarak tüketmek mide yanmalarına oldukça iyi gelir.

Hurmanın Devasa Mucizesi

Binbir derde deva hurma, bol lifli yapısıyla mide yanmasına iyi gelen besinler arasında yer alıyor.

Maden Suyu Tedavisi

Maden suyu, mide sindirimi için birebir bir içecektir. Her gün içeceğiniz bir maden suyu mide yanlamalarının önüne geçmekte size oldukça fayda sağlayacaktır.

Bolca Hareket Edin

Yiyecekler midenizde gaz oluşumuna neden olabilir. Bu gaz oluşumu şiddetli mide ağrılarına dönüşür. Böyle bir durumla karşılaştığınızda karnınızı yavaş yavaş ovun ve oldukça hareket etmeye çalışın.

Kaynak:haber365