Maymun virüsü dünyada yayılıyor: 4 ülkede daha görüldü

Maymun çiçeği virüsü ile bağlantılı şüpheli vaka sayıları artmaya devam ederken, 4 ülke daha virüsün ülkelerinde görüldüğünü açıkladı.

SAĞLIK 20.05.2022, 15:04 20.05.2022, 16:30
Maymun virüsü dünyada yayılıyor: 4 ülkede daha görüldü

Yüzde ve vücudun geri kalanında deri döküntüleri ile kendini gösteren, ayrıca ateş ve baş ağrısı gibi semptomlara neden olduğu bilinen maymun çiçeği virüsünün görüldüğü ülkeler listesi genişliyor.

4 ülkede daha vakalar görüldü
Bugüne kadar İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, Kanada, İsveç, İtalya’da görülen maymun çiçeği virüsü, 4 ülkeye daha yayıldı. Fransa, Belçika, Almanya ve Avustralya da ilk vakalar görüldü.

Fransız yetkililer, Paris’in bulunduğu Ile-de-France bölgesinde yaşayan 29 yaşındaki bir gencin testinin pozitif çıktığını açıkladı. Enfekte olan gencin yakın zamanda virüsün görüldüğü bir ülkeye seyahat etmediği belirtildi.

Belçikalı uzmanlar ise iki farklı şehirde 2 vaka tespit edildiğini duyurdu. İlk kişiye Anvers’te teşhis konulurken, ikinci vaka Flaman Brabant bölgesinde kayda geçti. İki hastanın da hafif semptomlarının bulunduğu aktarıldı.

Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Münih kentindeki Bundeswehr Mikrobiyoloji Enstitüsü de ilk maymun çiçeği virüsü vakasının tespit edildiğini duyurdu. Söz konusu kişide, hastalığın önemli bir özelliği olan deri lezyonu görüldüğü ifade edildi.

Avustralya’nın ilk maymun çiçeği virüsü ise Victoria eyaletinin Melbourne kentinde yaşayan 30’lu yaşlardaki bir erkekte görüldü. Hastanın virüsün daha önce görüldüğü İngiltere’yi yakın zamanda ziyaret ettiği belirtildi.

Maymun çiçeği virüsü, Orta Afrika (Kongo Havzası) ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kongo Havzası türünün daha şiddetli hastalığa neden olduğu ve daha bulaşıcı olduğu düşünülüyor.

Çiçek aşısı koruma sağlıyor
İHA'nın haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü, çiçek hastalığına karşı kullanılan aşıların maymun çiçeği virüsüne karşı da yüzde 85 koruma sağladığı ifade ediliyor. Virüsün kuluçka süresinin genellikle 6 ila 13 gün olduğu, ancak 5 ila 21 gün arasında değişebildiği belirtiliyor.

ENSONHABER

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