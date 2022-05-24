Maymun çiçeği virüsü öldürüyor mu? Dünyayı panikleten Maymun çiçeği virüsünün belirtileri...

Dünyayı kasıp kavuran maymun çiçeği virüsüyle ilgili tedirgin edici bekleyiş sürüyor. Hayvanlardan insanlara geçen bir virüs olan maymun çiçeği virüsü (monkeypox), kemirgenlerden insanlara ve maymunlara geçtiği düşünülmektedir.

Çiçek virüsü ile aynı aileden olmakla birlikte bu virüsün oluşturduğu hastalıktan daha az ölümcüldür. Virüs hayvandan insana hayvanların vücut sıvılarıyla temas ve ısırılma yoluyla bulaşmaktadır.

İnsandan insana geçişi ise yüz yüze solunumsal damlacıklar yoluyla, enfekte cilt lezyonlarıyla yakın temasla, enfekte vücut sıvılarıyla temas yoluyla ve cinsel yolla olmaktadır.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ (MONKEYPOX)

Mynet’e özel açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Levent Yamanel şu şekilde konuştu:

"Hastalığın kuluçka süresi yaklaşık 1-2 haftadır. Bu sürenin sonunda ateş, titreme, lenf bezlerinde şişme, halsizlik, baş ve kas ağrısı ile hastalık için tipik deri lezyonları gibi belirtiler ortaya çıkar. Bu cilt lezyonları 0,5-1 cm boyutlarında özellikle yüzde, bacaklar ve kollarda, ağızda ve genital bölgede görülmektedir. Ciltten kabarık bu lezyonlar daha sonra akıntılı hale gelmektedir. Genellikle 2 ila 4 hafta içinde düzelen bir klinikle seyreden maymun çiçeği hastalığı %3-6 oranında ölümcül seyredebilmektedir. Özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde gelişen ikincil enfeksiyonlar, zatürre (pnömoni) tablosu, sepsis, beyin iltihabı (ensefalit) gibi komplikasyonlar ölüme yol açabilmektedir. Bu virüse karşı korunmak yine bizim alacağımız önlemlerle mümkündür.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNDEN KORUNMA YOLLARI

Sosyal mesafeye uymak, gerekirse maske takmak, hastayla yakın temastan kaçınmak büyük ölçüde koruyucudur. Çiçek aşısıyla bağışıklanan bireyler bu hastalığa karşı büyük ölçüde dirençlidirler. ABD, Kanada, Avustralya ve birçok Avrupa ülkesinde görülen maymun çiçeği hastalığı ülkemizde tespit edilmemiştir. Ülkemizde hiç görülmemesi ümidiyle hepinize sağlıklı günler diler, saygılarımı sunarım."

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