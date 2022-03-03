Maske ve HES kodu zorunluluğu kaldırıldı! Bakan Koca yeni kararları açıkladı

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları: Bugün serbestlikten söz edeceğim. Şimdi her şeyi gözden geçirmenin zamanı geldi. Covid-19'un ciddiyeti fark eden ilk ülke olmuştuk. Koronavirüs Bilim Kurulu'muz hep öneriler geliştirdi, tedavi rehberleri hazırladı. Şahsım ve sizler adına Bilim Kurulu'nun tüm üyelerine teşekkür ediyorum. Salgın sürecinde gereken tedbirlere erken başvurduk.

En hızlı hareket eden ülkelerden biri olduk. Bir süredir sizlere covid deddiğimiz hastalığın gündemde kalma vasfını kaybetmekte olduğunu söylüyorum. Türkiye'deki durumu, tüm detaylarını bilerek vardığımız bu sonucu tüm ülkelerdeki gelişmelerden dolayı da biliyoruz. Bildiğiniz gibi ülkemizde de bazı kısıtlamalarda kalkmıştı. Karantina ve izolasyon süreleri, tarama testleri gibi birçok uygulamada daha önce değişikliğe gitti. Bu adımların isabetli olduğunu görüyoruz. Covid-19'la mücadele bundan sonra aşıyla verilecek.

İşte alınan kararlar:

1.Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz

2.Kapalı ortamda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart değil.

3. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. hiçbir kurum ve kruuluşta HES kodu kontrolü yapılamayacak.

4. Hastalık belirtesi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

5.Okullarda hasta çıkması durumunda sınıfın kapatılması uygulaması sona erecek.

HABER7