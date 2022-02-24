Maske kararının açıklanması beklenen Bilim Kurulu toplantısı ertelendi
Bilim Kurulu toplantısı 1 Mart'a ertelendi. Maske kararı açıklanmadı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öncülüğünde bugün gerçekleştirilmesi beklenen ve maskelerle ilgili önemli bir haberin verileceği belirtilen Bilim Kurulu Toplantısı 1 Mart Salı gününe ertelendi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı paylaşımda "23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile COVID-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Maske Kararı Açıklanacaktı
Salgınla mücadelede yeni bir dönem başladığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskelerin çıkarılacağı tarih dahil birçok önemli konuyla ilgili 23 Şubat Çarşamba günü açıklamalarda bulunacağını dile getirmişti. Koca'nın açıklamasının ardından tüm gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrilmişti.
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