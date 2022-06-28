Maske geri mi dönüyor? Bakan Koca'dan flaş açıklama! 'Vaka sayılarındaki artış...'

Koronavirüste vaka sayılarındaki artış 'maske geri mi dönüyor?' sorusunu akıllara getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan herkesin merak ettiği bu soruya yanıt geldi. Koronavirüs vakalarındaki artışa ilişkin açıklamada bulunan Bakan Koca, "Kötü günler geride kaldı. Benzerlerini gelecekte aramak yanlıştır. Herkes müsterih olsun" dedi. Peki önümüzdeki aylarda maske geri dönecek mi? İşte Bakan Koca'nın o açıklamaları!

SAĞLIK 28.06.2022, 15:28
Maske geri mi dönüyor? Bakan Koca'dan flaş açıklama! 'Vaka sayılarındaki artış...'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarındaki artışa ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bakan Koca ayrıca, “Önümüzdeki aylarda maske geri mi dönecek?” sorusuna da yanıt verdi. İşte Bakan Koca'nın son dakika maske açıklamasının detayları!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Koca, “Önümüzdeki aylarda maske geri mi dönecek?” sorusu yöneltilmesi üzerine, hastalığın artık grip gibi seyrettiğini fakat ileri yaştakiler ve kronik rahatsızlığı olanlarda Covid-19’un risk oluşturmaya yine devam ettiğini ifade etti.

Risk grubunda olanların kişisel tedbirlere dikkat etmelerinin önem arz ettiğine vurgu yapan Bakan Koca, “grip öneminde” olan hastalığın toplumsal anlamda endişe sebebi olmaktan çıktığını kaydetti. Bakan Koca ayrıca, “Vaka sayılarında son iki haftada üç kattan fazla artış olsa da, bunun tam tersine, hastane yükündeki azalış yine sürmektedir. Kötü günler geride kaldı. Benzerlerini gelecekte aramak yanlıştır. Herkes müsterih olsun” ifadelerini kullandı.

“HEKİM VE HASTA AÇISINDAN ADİL BİR DÜZENLEME YAPILDI”
Geçen hafta hekimlerle yaptığı toplantıdaki açıklamalarına yönelik olarak yöneltilen, “Hekimlik mesleğinin icrası dünyada hangi bakımdan zorlaşıyor” sorusuna da yanıt veren Sağlık Bakanı Koca şunları kaydetti:

“Tüm dünyada tıp, Malpraktis davaları sebebiyle sigorta şirketleri ve avukatlar arasında sıkışmış durumda. Bu nedenle tüm dünyada, giderek hekimler mesleğini yapamaz hale gelmekte. ABD dâhil, konuya duyarlı ülkelerin hiçbiri bu sorunu çözemediler. Oralarda sigorta şirketlerine prim ödenmesi üzerinden bir yöntem geliştirildi.

Biz ise Türkiye olarak, dünyanın yapamadığını yaptık. Yeni çıkarılan Malpraktis yasası son derece önemli. Malpraktis davasından doğan tazminatı devlet üstleniyor. Ne hastamız ne hekim mağdur oluyor. Kasıt olmadığı müddetçe tazminatın hekime rücu edilmediği bir düzenlemeyle sorunu bitirdik. Bu sorun yüzünden, Türk hekimlerinin uygulamadaki başarılarının da tehlikeye girmeye başlayacağı bir dönem gelmekteydi. Eğer bu yasa çıkmamış olsaydı süreçte bizi bekleyen sonuç buydu. Hekim ve hasta açısından adil bir düzenleme yapıldı.”

DHA

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