Maşallahımız var! Van en düşük vaka oranında rekora koşuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18-24 Aralık illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, 18-24 Aralık vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 382 bin 888 Covid-19 testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz haftalarda da en düşük Covid-19 vakası görülen il olan Van, 18-24 Aralık arasındaki vaka sayısında yerini koruyarak zirvede kaldı. Geçtiğimiz hafta 2.44 vaka oranını 2.09 oranına düşüren Van, haftalardır en düşük vaka oranına sahip il.