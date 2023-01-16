“Masada kalırsın” denilen Adanalı hasta Van’da sağlığına kavuştu

Adana’da ikamet eden ve 7 yıl önce glomus hastalığına yakalanan Emetullah Zengin (69), Türkiye’nin birçok ilindeki hastanelere başvurdu. Gittiği hastanelerdeki doktorların ‘masada kalırsın, felç olabilirsin’ demesi üzerine arayışa geçen Zengin, Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel’e ulaştı. Daha sonra Lokman Hekim Van Hastanesine gelen Zengin, burada geçirdiği başarılı ameliyat sonucu sağlığına kavuştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel, Emetullah Zengin’in 7 yıldır boynundaki glomus tümöründen haberinin olduğunu ifade ederek, “Tümör sürekli büyüyor. En son hasta yakınına ‘bu beyne girmek üzere, artık bunu ameliyatla da çıkaramayız’ diye bir tabir kullanılıyor. Hasta yakını da ‘Biz sadece büyümesini mi takip edecektik, bunun tedavisi yok mu?’ diye sorunca doktor, ‘Artık bu aşamadan sonra tedavi olmaz’ diye cevap veriyor.

Tabi hastamız Türkiye’de bu işi yapan çok hekimle görüşüyor. Bize geldiğinde tümör neredeyse beyne girmek üzereydi. Çok yukarıda yerleştiği için ilk başta çıkaramayacağımızı düşündük. Hasta yakınlarına ameliyat şansını verelim diye teklif ettik. Hasta yakınlarının da rahatlatan açıklamalarının ardından ameliyata aldık. Bizi zorlayan bir ameliyat oldu. Şu ana kadar 250’ye yakın çok riskli ameliyat yaptık. Bu ameliyat ilk üçe giren ameliyat oldu. O kadar zorladı ama Allah’a şükür hastada hiçbir komplikasyon gelişmeden tümörü çıkardık” dedi.

Glomus tümöründe tanı konur konmaz hekimin hastaya tümörün çıkarılması ile ilgili plan sunması gerektiğinin altını çizen Başel, “Glomus tümörünü takip etmek, yapılabilecek en büyük hatadır. Çok ender görülen bir hastalık olduğu için doktor da önceden takip etmediyse, genelde birkaç yıl takip edelim diye hastayı takibe alıyor. Tabi tümör büyüyünce de bu sefer bizim işimizi zorlaştırıyor. Hem hekim arkadaşlardan hem de hastalardan bunun birkaç ay içerisinde çıkarılmasının planlanması gerekir. Çünkü beklemenin hastaya faydası olmadığı gibi yan etkileri ve riski de artıyor. Nitekim bu şekilde mağdur olan çok hastamız var” diye konuştu.

Ameliyattan sonra kendini iyi hissettiğini belirten Emetullah Zengin isimli hasta ise Dr. Başel’e teşekkür etti.

Hastanın oğlu Muhterem Zengin de, gittiği illerde doktorların çok sıkıntılı bir ameliyat olduğunu kendisine söylediklerini vurgulayarak, “Doktorlar, ‘Masada kalır, felç kalır’ diyorlardı. Ben annemin o halini görünce çok üzülüyordum. Sonda Halil Hoca ile iletişime geçtim. Bana çok yardımcı oldu. Ondan ve ekibinden çok memnun kaldık. Rabbim ona güç, kuvvet versin. Böyle bir hastalığı olanların Van’a gelmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.İHA