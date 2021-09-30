Maaşlara En Yalın Haliyle Yüzde 41 Zam Yansıyacak!

Sağlık-Sen Başkanından önemli açıklama;

Sağlık-Sen genel başkanı Semih Durmuş, 6.dönem Toplu Sözleşme için masadaki mücadele kadar sahadada mücadele ettiklerini anlattı.

Lobi çalışmalarıyla sağlık çalışanlarının sorunlarını gündeme getirdiklerini dile getiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Masada sağlık çalışanlarının yüzlerini güldüren kazanımlara imza attık” diye konuştu.

Verilen sözlerin önemli bir kısmını, Toplu Sözleşme ile elde ettiklerini kaydeden Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Bir ve beraber olursak tüm bu sorunların üstesinden gelebiliriz. Kazanımlarımıza başkasının sahip çıkmasına ve nemalanmasına asla izin vermeyiz” dedi.

Memur-Sen kazanımlarına hizmet kolu kazanımlarının da eklenmesiyle 2022 yılının başında sağlık çalışanlarının yaklaşık yüzde 14 zam alacağını dile getiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, toplamda sağlık çalışanlarının maaşlarına en yalın haliyle yüzde 41 zam yansıyacağını ifade etti.

Kazanımlar hakkında tek tek bilgi veren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Memur-Sen olarak, 3600 ek göstergede Hükümet ile mutabakata vardık. Yıllardır mücadelesi verilen bu sorun 6. Dönem Toplu Sözleşme ile çözüme kavuştu. Emekli maaşı ve emekli ikramiyesinde artış yaşanmasını sağlayacak 3600 ek gösterge 2022 yılında yapılacak çalışma ile neticelendirilecek. Memur-Sen olarak, yapılacak çalışmada tüm gösterge rakamlarının kademeli olarak artırılmasının sağlanması için mücadele vereceğiz” şeklinde konuştu.

Sağlıkta çok farklı istihdam modelleri olduğunu kaydeden Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, bu modellerin tek tipleştirilmesi için çalışacaklarını bildirdi. Tüm kadroların eş değer statüde olması gerektiğini belirten Durmuş, “2021 Türkiye’sine bu kadar farklı istihdam modelleri yakışmamaktadır” diyerek, istihdam modellerinin tek model altında toplayacak çalışmanın da 2022 yılında yapılacağını anlattı.

Sendika ikramiyesinin 400 TL’ye çıkarıldığını hatırlatan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, bu kazanımın sendikal mücadelenin ete kemiğe bürünmesi noktasında önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

“İstihdam Yetersizliği Çok Önemli Bir Sorun”

İdari izinli günlerde tüm kamu çalışanları izinli iken sağlık çalışanlarının ne izin kullanabildiğini ne de nöbet ücreti alabildiğini anlatan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, bu haksızlığa da son verildiğini kaydetti. Sağlık çalışanlarının idari izinli günlerden ya izin kullanacağını ya da nöbet ücreti alacağını belirten Durmuş, dini bayramlarda nöbet ücreti oranının yüzde 25 artırıldığını ve buna resmi bayramlarında dahil edildiğini ifade etti.

Sağlık çalışanlarının diğer önemli bir sorununun istihdam olduğuna dikkat çeken Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Bugün Türkiye’de 680 bin ebe -hemşire olması gerekiyorken sadece 200 bin ebe-hemşire görev yapmaktadır. Sağlık çalışanlarının istihdamının mutlaka artırılması gerekiyor. Düzenli olarak her yıl 60-70 bin alım yapılmalıdır. Her yerde bunu savunuyor ve bunun mücadelesini veriyoruz” dedi.

6. Dönem Toplu Sözleşme ile verilen sözlerin önemli bir kısmını elde ettiklerini dile getiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sahada mücadele eden ve tüm eleştirilere rağmen yanlarında olan teşkilat mensuplarına teşekkürlerini sundu. Durmuş, “Bir ve beraber olursak tüm bu sorunların üstesinden gelebiliriz. Kazanımlarımıza başkasının sahip çıkmasına ve nemalanmasına asla izin vermemeliyiz. Sorunların çözümü için mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.

kaynak:kamuajans