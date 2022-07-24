Maalesef korkulan oldu! DSÖ küresel acil durum ilan etti

Koronavirüs salgını ile mücadele sona ermeden dünyanın yeni korkulu rğyası haline gelen Maymun Çiçeği hastalığı ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) dikkat çeken bir karar geldi.

Küresel acil durum ilan edildi

Dünya Sağlık Örgütü az önce yaptığı duyuru ile Maymun Çiçeği Hastalığı için küresel acil durum ilan etti.

ABD'de çocuklar arasında ilk vaka

ABD Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre ülkede maymun çiçeğine ilk kez çocuklar arasında rastlandı.

Çocuklardan birinin California'da, diğerinin ise Washington DC'ye gelen ancak ülkede ikamet etmeyen bir bebek olduğu belirtildi. İki vakanın birbiriyle bağlantısız olduğu, çocukların muhtemelen ev içi bulaşma sonucu enfekte oldukları aktarıldı. Her ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu, tedavi altına alındığı vurgulandı.

8 yaşın altındaki çocukların şiddetli Maymun Çiçeği virüsü riski altında olduğunu ifade edilirken, şu ana kadar ülke genelinde 2 bin 500'den fazla vaka kaydedildi.

ABD aşı için düğmeye bastı

ABD Başkan Yardımcısı Harris, dün iki çocukta Maymun Çiçeği tespit edilmesinin ardından mesaj paylaşarak “HHS, yüksek risk altındaki bireyler için ek maymun çiçeği aşıları sipariş etti ve test kapasitelerini artırdı. Amerikan halkının sağlık ve güvenliğini sağlamak için yerel sağlık departmanlarıyla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

ABD’de 18 Mayıs’ta ilk maymun çiçeği vakasından bu yana 2 bin 500’den fazla vaka tespit edildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yetkilisi tarafından dün basına yapılan açıklamada, California eyaletinde yaşayan ve henüz yürümeye başlayan bir çocuk ile başkent Washington’ı ziyaret eden ve ABD’de ikamet etmeyen bir bebekte maymun çiçeği tespit edildiğini duyurdu. CDC, iki çocuğun durumunun iyi olduğunu belirterek daha önceki vakalardan 8’nin de kadın olduğunu ifade etti.

İnternethaber