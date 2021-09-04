Krup hastalığı nedir, bulaşıcı mı ve belirtileri nelerdir?

Koronavirüs ile aynı belirtilere sahip olan Krup hastalığının belirtileri nelerdir nasıl bulaşır?

Krup hastalığı belirtileri koronavirüs ile aynı benzerlikleri taşımakta. Bu sebeple bu iki hastalığı PCR testleri ayırmakta. Krup hastalığı nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler? sizler için haberimizde derledik. Uzman doktorlar ebeveynleri Krup hastalığı konusunda uyarıyor... İşte Krup hastalığı detayları...

KRUP HASTALIĞI NEDİR?

Krup üst hava yollarının enfeksiyon veya başka nedenle şişmesi haline verilen isimdir. Dokuların şişmesiyle hava yolu daralır nefes alırken zorlanma olur, metalik kaba bir ses çıkar. Çocuk öksürdüğünde havlamaya benzer bir gürültü oluşur. Çoğu zaman evde tedavi edilebilen 3-5 gün süren hafif bir hastalıktır.

Krup hastalığı

KRUP BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, krup belirtilerini şu şekilde sıralıyor;

Viral enfeksiyonlarda ateş çok yüksek olmayabilir.

Soğuk algınlığı belirtileri ile başlayıp, yüksek tonda havlar tip öksürüğe dönen klinik belirtiler gösterir.

Bakteriye bağlı krup yüksek ateş yapabilir.

Geceleri belirtiler daha fazladır.

Öksürme, panik ile çırpınma, ağlama, nefes borusundaki şişliğin artmasına ve nefes darlığına neden olur.

Çocukların nefes boruları zaten dar ve küçük olduğundan en ufak bir şişlik belirtileri daha çabuk görülebilir kılar.

KRUP HASTALIĞI UYARISI: GEÇEN YILA GÖRE ARTACAK

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ayşe Tana Aslan, okulların kapalı-çevirimiçi eğitimin devam ettiği, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı dönemde viral üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarının neredeyse parmakla sayılacak kadar az olduğunu belirterek, “Çünkü o dönemde maske-mesafe-hijyen tedbirlerine sıkı uyuluyordu. Kuralların gevşemesi, maskelerin çıkmasıyla viral solunum yolu rahatsızlıkları da yeniden yükselişe geçti. Geçen yıla kıyasla bronşiolit, Krup gibi viral solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle ile hastane başvurularında artış var. Yüz yüze eğitime başlanmasıyla, koranavirüs enfeksiyonu kadar, diğer enfeksiyonlarla da tıpkı pandemi öncesi olduğu sıklıkta karşılaşacağız” diyor.

KORONAVİRÜS İLE SEMPTOMLAR KARIŞABİLİR

Prof. Dr. Aslan üst solunum yolu rahatsızlıklarının semptomlarının; ateş, öksürük, burun akıntısı gibi, Covid-19 ile benzeşmesi nedeniyle ebeveynlerin paniğe kapılmaması gerektiği hatırlatıyor, şöyle devam ediyor: “Örneğin Krup’un çok spesifik, havlar tarzı bir öksürüğü olur ancak bu demek değil ki Covid-19 ile karışmaz, elbette karışabilir, üstelik yeni varyantlardan bahsediyoruz. DSÖ’nün izleme listesine aldığı ve yenice gündeme gelen ‘Mu’ varyantı var mesela. Bu varyantların ne semptom vereceği belli değil. Ne siz ne de başkası sizin yerinize doğru tanı koyamaz. O nedenle en ufak belirtide hekime başvurmalısınız. Teşhis konulana kadar çocuğu okula göndermemek de akıllıca bir yaklaşım olur.”