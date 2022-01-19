Köylülerin küreklerle yaptığı piste indirilen helikopterle doğum hastası kadın kurtarıldı
Van’ın Bahçesaray ilçesinde köylüler tarafından küreklerle yapılan piste iniş yapan kahraman pilot, hasta kadını helikopterle hastaneye ulaştırdı.
Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan ilçenin Altındere Mahallesi’nde doğum sancıları başlayan Aysel Yücel için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden destek istedi.
Durumun bildirilmesi üzerine gece havalanan ambulans helikopter, olumsuz hava şartları nedeniyle köye iniş yapamadı. Sabah saatlerinde köylülerin küreklerle kardan temizleyerek oluşturdukları piste başarılı bir iniş yapan pilot, hasta kadını tekrar helikoptere alarak Van Ferit Melen Havalimanına iniş yaptı. Burada hazır bekletilen ambulansa alınan Aysel Yücel, kaldırıldığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Anne ve kızın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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