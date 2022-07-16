Koronavirüs hızla yayılıyor! En yaygın belirti artık değişti…

Tat ve koku kaybı gibi semptomlarla anılan Kovid’de iki yılın ardından boğaz ağrısı ilk sıraya yerleşti. İngiltere’de 17 bin 500 kişiden elde edilen verilere göre, pozitiflerde öne çıkan diğer belirtiler ise baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve öksürük oldu. Ortaya çıkan tablo akıllara, uzmanların Omicron belirtilerinin griple benzerlik gösterdiği için kişilerin daha az test yaptırdığını iddia ettiği Türkiye’deki vaka sayıları daha mı fazla sorusunu getirdi.

EN YAYGIN SEMPTOM ARTIK BOĞAZ AĞRISI

Salgının başında tat ve koku kaybı, ateş gibi belirtileri öne çıkan Kovid’de, birçok mutasyon geçirdiği iki yılı aşkın sürenin ardından boğaz ağrısı belirtisi ilk sıraya yerleşti. İngiltere’de yapılan araştırmaya göre, Kovid testi pozitif hastalarda ilk dört septom artık sırasıyla boğaz ağrısı, baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve öksürük. İngiltereli araştırmacıların 17 bin 500 kişiden elde ettiği verilere göre, Kovid testi pozitif çıkanların en yaygın bildirdiği semptom artık boğaz ağrısı, öne çıkan diğer belirtiler ise baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve öksürük.

VİRÜSÜN BELİRTİLERİ ARTIK DEĞİŞTİ

Karar'ın haberine göre; İngiltere’de Ulusal Sağlık Hizmetleri’nin (NHS) listesinde ilk sıralarda yer alan yüksek ateş ve koku/tat kaybı ise son dönemdeki hastalarda eskisine göre çok daha nadir görülüyor. Ses kısıklığı, hapşırma, yorgunluk, kas ağrısı ve baş dönmesi, Omicron’un BA.1 ve BA.2 tiplerinin yaygın olduğu bugünlerde en sık bildirilen belirtilerden. BBC, bu tablonun diğer araştırmalarla da tutarlı olduğunu teyit etti. İngiltere’de rastgele seçilen 150 bin kişinin verilerine dayanan React-1 araştırması, pandeminin başından bu yana Kovid semptomlarının değiştiğini ortaya koydu. Bilim insanları, bunun nedeninin virüsün zaman içerisindeki değişimi ya da mutasyonu olabileceğini kaydediyor.

‘KOVİD ARTIK GRİP GİBİ OLDU’

Orijinal Vuhan varyantından bu yana birçok Kovid varyantı ortaya çıktı. Son olarak başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Türkiye dahil dünyanın pek çok ülkesinde Omicron varyantı hakim tür haline geldi. Imperial College London’dan React-1 araştırmacıları, bu varyantta koku ve tat kaybının en az görülen belirtiler olduğunu vurgulayarak, bunun yerine hastaların daha çok grip benzeri semptomlar bildirdiğini kaydetti. Bu yılın mart ayından itibaren hızla yayılan Omicron’un BA.1 ve BA.2 tipleri, uzmanların bir süredir ‘Kovid artık grip gibi oldu’ değerlendirmesinde bulunduğu bu değişimi getirdi. Ardından Omicron’un iki alt varyantı, BA.4 ve BA.5 hakim hale geldi ve bu varyantlar da virüsün yayılma hızını artırdı.

KORONAVİRÜSÜ HABER VEREN 20 BELİRTİ

İngiltere’deki araştırmada, Zoe App adlı uygulamanın verilerine göre, Omicron varyantının ardından öne çıkan 20 Kovid belirtisi artık sırasıyla şöyle:

Boğaz ağrısı: %58

Baş ağrısı: %49

Burun tıkanıklığı: %40

Kuru öksürük: %40

Burun akıntısı: %40

Balgamlı öksürük: %37

Ses kısılması: %35

Hapşırma: %32

Yorgunluk: %27

Kas ağrısı: %25

Baş dönmesi: %18

Lenf bezlerinin şişmesi: %15

Göz ağrısı: %14

Koku hissinde değişim: %13

Göğüs ağrısı: %13

Ateş: %13

Terleme-titreme: %12

Nefes darlığı: %11

Kulak ağrısı: %11

Koku kaybı: %10

GRİPLE KARIŞTIRIP İHMAL EDİLMEMELİ

Dünyanın iki yıllık Kovid geriliminin ardından normalleşmeye adım attığı süreçte uzmanlar, semptomların değişimine dikkat çekerek ‘Kovid belirtileri artık gribal enfeksiyonla benzeşiyor’ uyarısında bulunmuştu. İki hastalığın karıştırılmaması için ipuçları veren uzmanlar, koronavirüsü gripten ayıran en önemli noktanın çok hızlı şekilde akciğerlere inen virüsün zatürreye neden olma riskini vurgulamıştı.

Grip ve koronavirüs belirtilerinin sıkça karıştırıldığı dönemde uzun süreli geçmeyen öksürük, koku ve tat almanın bozulması, yüksek ateş ve şiddetli vücut ağrılarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, bu durumları yaşayanların mutlaka test yaptırması gerektiğinin altını çizerek, Kovid’in uzun dönemde bırakabileceği hasarlara işaret etmişti.

‘MASKE, MESAFE VE HİJYEN TEDBİRLERİ GERİ GELMELİ’

Kovid vakalarındaki ciddi artışa rağmen Sağlık Bakanlığının durumu seyrettiğini ileri süren CHP Sağlıktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Gece müzik yasağı dışında tüm Kovid önlemleri kalktı. Yeni varyantın bulaşıcılığı nedeniyle maskesiz, mesafesiz hayat Kovid vakalarını patlattı” dedi. İlgezdi, mayıs sonuna göre vaka sayılarının yüzde 1.448 arttığını vurgulayarak, “Maalesef bu artış tablosu yarını bize gösteriyor. Derhal önemlerin geri gelmesi lazım. Böyle giderse sonbaharda bu işin önünü alamayız. Bakanlık önlem almak yerine Alınmayan önemlerin bedelini yurttaşlarımız canıyla ödüyor salgını seyrediyor! Böyle bir salgın yönetimi olamaz” diye konuştu.

“BAKANLIK HALA NEYİ BEKLİYOR”

İlgezdi, vakaların 17 bine çıkmasına rağmen maske kuralının geri gelmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti “Baştan beri önlemlerin çok hızlı kaldırıldığını vurguluyoruz. 3 gün üst üste vaka sayısı binin altına inince toplu taşımada bile maske zorunluluğu kaldırılmıştı. 30 mayıstan beri haftalık olarak açıklanan verilerde günlük ortalama hep binin üzerinde. Hatta son hafta günlük ortalama neredeyse 17 bin. Bakanlık hala neyi bekliyor? Alınmayan önemlerin bedelini yurttaşlarımız canıyla ödüyor.” İlgezdi, Kovid tedbirlerinin tekrar uygulanması çağrısında bulundu.

Mynet