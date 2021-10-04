Korona virüs sayısı ürkütüyor!
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 28.810 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.
GÜNLÜK VAKA SAYISI 28 BİN 810
Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti.
TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 110 MİLYONU AŞTI
Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 54 milyon 140 bin 738, 2. doz uygulanan aşı miktarı 45 milyon 258 bin 194, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 10 milyon 538 bin 215 oldu.
BAKAN KOCA: TOPARLANALIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Tabloda sık sık endişe verici vaka ve vefat sayıları görüyoruz. Daha iyi durumda olduğumuz dönemler de var. Art arda iniş çıkışlar geliyor. Bu bir kısır döngü mü? Tedbirlerde tekrarlanan yorgunluğa bakılırsa, evet. Ama aşının yakında bu döngüyü kıracağını unutmayın. Toparlanalım!"
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