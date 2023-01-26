Korona bitmeden yeni kâbus başladı! Kolera nedeniyle ölüm sayısı giderek artıyor

Koronanın hayatımıza girmesiyle birlikte tüm dünya Maymun çiçeği, Strep A gibi birçok hastalıkla savaşmaya başladı. Son günlerde giderek artan kolera salgını nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybetmesi tedirginliğe yol açtı. Malavi'de uzmanlar kolera salgını hakkında uyarılarda bulundu.

SAĞLIK 26.01.2023, 11:43 26.01.2023, 11:51
Korona bitmeden yeni kâbus başladı! Kolera nedeniyle ölüm sayısı giderek artıyor

Kolera salgını nedeniyle 1800'lü yıllarda milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir. Yıllardır büyük risk oluşturmayan kolera vakalarının Malavi'de giderek artması tüm dünyada korkuya sebep oldu. Malavi'de kolera nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1002'ye yükseldiMalavi Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Mart 2022'de patlak veren kolera salgınında son 24 saatte 12 kişi hayatını kaybetti, 626 yeni vaka tespit edildi.

Yaklaşık 20 milyonluk ülkede toplam vaka sayısı 29 bin 995'e çıkarken hayatını kaybedenlerin sayısı 1002 oldu. Sağlık Bakanı Khumbize Kandodo Chiponda, halka hijyen kurallarına dikkat etmeleri ve temiz su kullanmaları çağrısı yaptı. "Vibrio cholerae" isimli bakterinin yol açtığı bulaşıcı bir ince bağırsak hastalığı olan kolera, enfekte ettiği kişide sulu ishal, kusma ve kas krampları gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.

KOLERA GÖRÜLEN ÜLKE SAYISI GİDEREK ARTIYOR
Küresel sağlık kuruluşları ve hükümetlerin tedbirleri sonucu yıllardır azalan kolera vakaları, iklim değişikliği, yoksulluk ve çatışmalar gibi nedenlerle yeniden yaygınlaşmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, 2017'den 2021'e kadar dünya genelinde kolera vakasının tespit edildiği ülke sayısı 20'nin altındayken sadece 2022'de 26 ülkede kolera salgını görüldü.

KOLERA NEREDEN BULAŞIR?
Tüketilen su kaynaklarının kirliliği
Kirli sularda avlanan hayvanlar
İnsan atıklarının karıştığı sularda yetiştirilen meyve ve sebzeler
Çiğ olarak tüketilen istiridye veya yengeç gibi kabuklu deniz ürünleri
Sifon kullanımının yaygın olmadığı ülkelerde görülmektedir

KOLERANIN TEDAVİSİ NEDİR?
Koleranın teşhis edilmesinden sonra acil olarak tedaviye başlanması gerekmektedir. Koleranın ölümcül olmasının en önemli sebebi olarak vücutta dehidrasyona yol açması gösterilir. Bu sebeple hastalığın tanısının konulmasıyla birlikte acil olarak hekimin öngördüğü şekilde tedaviye de başlanması gerekmektedir.

Kolera hastalığının tedavisinde, öncelik hastanın kaybettiği sıvısını, vücuda geri kazandırmaktır. İçinde şeker ve tuz karışımı bulunan sıvılar hastaya serum olarak verilir. Serum tedavisinin yanı sıra koleranın tedavisinde çeşitli antibiyotikler de kullanılmaktadır.AA

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 26 Ocak 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 45
2. Fenerbahçe 19 41
3. Başakşehir 19 37
4. Beşiktaş 18 35
5. Trabzonspor 19 35
6. Adana Demirspor 19 34
7. Konyaspor 19 27
8. Kayserispor 19 26
9. Alanyaspor 19 25
10. Karagümrük 19 22
11. Ankaragücü 19 22
12. Giresunspor 19 21
13. Gaziantep FK 19 19
14. Kasımpaşa 19 19
15. Antalyaspor 18 18
16. Sivasspor 19 18
17. Hatayspor 18 17
18. İstanbulspor 19 15
19. Ümraniye 19 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Keçiörengücü 20 36
4. Bodrumspor 20 35
5. Pendikspor 20 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 19 34
8. Boluspor 20 33
9. Sakaryaspor 20 31
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 20 27
12. Adanaspor 20 22
13. Tuzlaspor 20 19
14. Altay 20 18
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 20 16
17. Ö.K Yeni Malatya 20 13
18. Denizlispor 20 12
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15