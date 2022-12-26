Kopan ayağı poşet içinde getirilmişti: 6 ay sonra ilk adım

Muş’un Hasköy ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Nurettin Subaşı isimli çiftçi, 6 ay önce tarlada ot biçerken çalışır durumdaki biçerdöveri fark etmeyince sol ayağını makinenin bıçaklarına kaptırdı. Tahlisiz kaza sonrası Subaşı, ilçe hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından kopan ayağının dikimi için birçok merkezle görüşüldü, ancak bunun tedavisi için olumlu yanıt alınamadı.

Son olarak iletişime geçilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise hastayı kabul etti. 8 saat sonra kopan ayağı bir poşet içerisinde Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen hastaya ilk müdahale yapıldı.

Hastaya daha sonra ise ortopedi ve plastik cerrahi uzmanlarınca müdahale edildi. Yaklaşık 8 saat süren operasyonun ardından hastanın kopan ayağı doktorların çabasıyla başarıyla yerine dikildi. Bir süre hastanede tedavisine devam edilen hasta, daha sonra taburcu edildi. 6 ay sonra hastaneye tekrar gelen hasta, doktorların yardımla ilk adımını attı. İlk adımını atan hasta ve yakınları büyük sevinç yaşadı.

“Gururluyuz”

İHA muhabirine konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, hastanenin Van’ın yanı sıra bölge illerine de hizmet verdiğini belirtti. Ayağı tamamen kopmuş hastaya yapılan ameliyatla güzel bir sonucun ortaya çıktığını ifade eden Başhekim Sarıkaya, “Bu tablo karşısında gururlanıyoruz. Başarılı ameliyattan dolayı hekimlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“Kopan ayak poşet içinde getirildi”

Biçer kazası sonrası tamamen kopan ayağın bir poşet içerisinde hastaneye getirildiğini dile getiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzman Op. Dr. Kadir Berat Oyur ise “Hasta için birkaç merkeze danışılıp o şekilde bize getirildi. Tabi bu durumdan dolayı biraz zaman kaybedildi. Ortopedi doktorumuzla görüşüp vakayı alabileceğimize karar verdik. Operasyonda toplam iki atardamar, 5 toplardamar ve iki sinir dikildi. Hasta daha sonra ise yoğun bakıma alındı. Ameliyattan sonra kan dolaşımı bizim için çok önemli. Kan dolaşımı sağlandıktan sonra hasta da söylediklerimize riayet etti. Böylece kendisi de iyileşme sürecine katkıda bulundu. 6 ay geçmesine rağmen kopan ayak yavaş yavaş yerine oturacak düzeyde. 8’inci saatte ameliyata başladık ve buna rağmen hastamızın ayağını başarılı bir şekilde kurtardık” diye konuştu.

“Hiçbir problem olmadan gündelik hayatına devam edecek”

Yaklaşık 6 ay önce bir kaza sonucu ayağı kopan ve başvurulan hiçbir merkezde kabul edilmeyen hastayı kendilerinin kabul ettiğini hatırlatan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yusuf Enes Yalım da “Ortopedi olarak hastanın tedavisinin yapılabileceğini ilettim. Hastanın ivedilik bize getirilmesini istedim. Operasyon yaklaşık 7-8 saat sürdü. Hastanın kırıkları kaynadı ve şu an çivi ameliyatıyla artroz işlemi gerçekleştirildi. Hastamız mevcut durumda yürüyebilecek haldedir. Yaklaşık 2-3 ay sonrasında da tahlisiz kazayla ilgili hiçbir problem olmadan gündelik hayatına devam edecek durumdadır. Bu operasyon her merkezde yapılamıyor. Çünkü multidisipliner bir yaklaşım gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Hastaneye ayağım ayrı, ben ayrı getirildim”

Tarlada ot biçtiği sırada dengesini kaybettiğini ve sonrasında sol ayağını biçerdövere kaptırdığını dile getiren Nurettin Subaşı isimli hasta ise şunları söyledi:

“Ayağım koptuktan sonra ailem çok sayıda hastaneyle iletişime geçmiş ama hiçbiri kabul etmemiş. En son buradaki hocalarımız bu ameliyatı kabul etmiş. Hastaneye ayağım ayrı, ben ayrı getirildim. Şu anki durumum çok iyi ve baya bir gelişme var. Neredeyse ayağıma basıyorum artık. Ameliyatı gerçekleştiren hocalarımız iyi ki var. Kendilerine çok teşekkür ederim.”