Koronavirüs salgınının noktalanmasında aşılar son derece önemli. Bu sebeple ülkemizde bazı guruplara 3.doz aşı hakkı tanındı. Aşı olmak isteyenler ise 3.doz aşı randevusunu ne zaman alabileceklerini araştırıyor. Peki, 3.doz kaç ay sonra yapılıyor?

Kimler 3.doz aşı olacak? 3.doz randevusu ne zaman nasıl alınır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından aşılarla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Koca, “İnaktif aşı olan vatandaşlarımızda en yüksek koruma seviyesi 3 doz inaktif aşı olan vatandaşlarımızda. Buna en yakın koruma seviyesi ise iki doz inaktif aşı olup 3. Doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızda” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından kimler 3.doz aşı randevusu alabileceğini araştırmaya başladı. 1 Temmuz’dan itibaren sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşlar 3.doz randevusu almaya başladı. Son olarak kronik hastalar için de 3.doz hakkı tanımlandı. Vatandaşlar 2.doz aşılarının üzerinden 3 ay geçtikten sonra 3.doz aşı yaptırabiliyor. MHRS web sitesine giriş yaptığınızda ‘Aşı randevusu’ kısmına tıkladığınızda en erkan randevu alabileceğiniz tarihi görebilirsiniz.

Bazı vatandaşlar 3.doz randevusu için sisteme girdiğinde “Saygıdeğer vatandaşımız aşı süreciniz tamamlanmıştır” ifadesiyle karşılaşıyor. Bu ifadeyle karşılaşanların şimdilik 3. doz hakkı tanımlanmamıştır.