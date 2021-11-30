Kilo şikayetiyle hastaneye gitti, karnından çıkanlar şok etti!

Van'da şişlik ve kilo şikayetiyle hastaneye başvuran Fesih Çiftçi'nin (58), karnından ameliyatla 35 kiloluk kitle çıkarıldı. 4 uzman doktorun katıldığı ve 4,5 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Çiftçi, çıkarılan kitleyi hayal edince, yaşamasının bir mucize olduğunu söyledi.

SAĞLIK 30.11.2021, 11:27 30.11.2021, 12:01
Kilo şikayetiyle hastaneye gitti, karnından çıkanlar şok etti!

Erciş ilçesinde oturan 6 çocuk babası Fesih Çiftçi, karnında şişlik ve kilo şikayetiyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne başvurdu. Genel Cerrah Uzmanı Doç. Dr. Sebahattin Çelik'in yaptığı muayene ve tetkiklerde, Çiftçi'nin karnında kitle tespit edildi. Çiftçi hemen ameliyata alındı. Genel Cerrah Uzmanı Doç. Dr. Çelik, Anestezi Uzmanı Dr. Arzu Eden Tekeli, Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Şahin Şahinalp ve Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Rahmi Arslan'ın katıldığı ameliyatla, Çiftçi'nin karnından 30 santimetre çapında yaklaşık 35 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı.

'MESLEKİ HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK KİTLE'

Doç. Dr. Çelik, büyük bir cerrahi müdahale gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hastamız karında şişkinlik, karın ağrısı ve kilo şikayetiyle bize geldi. Daha önce de başka hastanelerde değerlendirilmiş. Karnında radyolojik olarak yaklaşık 30 santimetre çapında büyük bir kitlesi mevcuttu. Bu tür karın içerisindeki kitleler açıkçası hastalar çok şikayette bulunmadıkları için geç geliyorlar. Bu hastamızda ilginç olan şey şu; benim kendi mesleki hayatımda gördüğüm en büyük kitle olması, sağ tarafta böbreği içine alması, sırt bölgesindeki büyük bir damarı içine almış olması, alt tarafta da ayrı iki kitle olmasından dolayı cerrahi açıdan riskli, anestezi açısından çok riskli bir hastamızdı. Ayrıca daha önce geçirmiş olduğu kalp ameliyatından dolayı da riskli olduğu için bu ameliyat özellikli bir ameliyat. Biz bu hastanemizde anestezinin de büyük katkılarıyla ve ilgili branşlarla özellikle Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Şahin Şahinalp ve Üroloji Doktoru Doç. Dr. Rahmi Arslan ile birlikte 4 uzman ameliyatı yaptık. Bugün bunun haklı bir gururunu yaşıyoruz. Çünkü hastamız ameliyat sonrası üçüncü günde yürüyor. Genel durumu ve beslenmesi iyi" dedi.

Hastadan alınan kitlenin şimdiye kadar gördüğü en büyük kitle olduğunu belirten Doç. Dr. Çelik, "Bazen, bazı hastalıklar şikayet yapmayabilir. Ama ihmal etmemeleri lazım. Bu hastamız erken tanı olsaydı belki daha rahat bir ameliyat olurdu" diye konuştu.

Anestezi Uzmanı Dr. Arzu Eden Tekeli de hastada başka bir hastalık olmasının da ameliyat için sıkıntılı bir durum olduğunu ifade ederek, "Yani hastada ani tansiyon değişiklikleri ya da ani ciddi miktarda kanama beklentimiz vardı. Sağ olsun cerrahi ekibimizin başarısı ve bizim de yakın takibimizle çok şükür başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik" dedi.

'KARNIMDAKİ KİTLEYİ HAYAL EDİNCE, YAŞAMAM BİR MÜCİZE'

Fesih Çiftçi kendisini sağlığına kavuşturan doktorlara teşekkür ederek, "2014 yılında kalp ameliyatı oldum. Bu ameliyattan sonra bana ilaçlar verildi. Bazen kilo yapıyordu, ben de kalptendir diye sanıyordum. 2 yıl önce bir özel hastaneye gidip yine tetkikler yaptırdım. Doktorlar, 'Sen virüsten dolayı akciğerinde su alıyorsun' dedi. Doğrusu korktum. Daha sonra karnım baya şişti. Eşimin tavsiyesiyle tekrar doktora geldik. Bu kez de tüm tetkikler yapmasına rağmen anlamadılar. Son olarak geçen hafta YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne başvurdum. Sebahattin hocamız ilk bakışta tahlillere ve daha önceki çekilen filmlere baktı, korktu. Sağ olsun hocamız el attı. Ben daha önce baya kiloluydum. Şimdi çok şükür bir şeyim yok, yürüyorum. Bunlar benim için büyük bir mucize. Karnımdaki kitleyi hayal edince yaşamam bir mucize” diye konuştu.DHA

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