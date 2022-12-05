Kalbi duran öğrenci ambulans helikopterle Van’a sevk edildi

İlçeye bağlı Çaldıran Anadolu Lisesinde eğitim gören ve aniden bayılarak yere düşen 14 yaşındaki Hilal Rojda Demir, 112 acil servis ekiplerince Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başkale Devlet Hastanesine kalbi durmuş bir şekilde getirilen Demir, buradaki müdahalelerin ardından tekrar kalbi çalıştırıldı. Doktorlar, ileri tetkik ve tedavi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etme kararı aldı.

116 kilometre il merkezine uzaklıkta bulunan Başkale ilçesinin yolun uzunluğu dolayısıyla sağlık ekipleri, ambulans helikopter talebinde bulundu. Bunun üzerine Van'dan kalkan ambulans helikopter, ilçe merkezine indi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından sedyeyle helikoptere taşınan Demir, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.İHA