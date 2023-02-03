Jandarmadan kan bağışı
Van İl Jandarma Komutanlığı personelleri Kızılay’a kan bağışında bulundu.
Van İl Jandarma Komutanlığı kışlasına kurulan Kızılay Kan Bağışı aracına gelen jandarma personeli kan bağışında bulundu. “Kan bağışı demek can bağışı demektir” bilinciyle jandarma personelinin yoğun ilgi gösterdiği kan bağışı faaliyetinin belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.
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