İpekyolu'nda fahiş fiyat ve gıda denetimi

İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede yer alan marketleri denetleyerek, satılan her türlü ürünün gramajı, fiyatı ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında incelemesini yaptı. Farklı ürünleri kasaya götüren zabıta ekipleri, etiket ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı. Etiket ve irsaliyelerde tespit edilen fiyat farklılıkları hakkında rapor tutularak, Ticaret Bakanlığı’nın ilgili birimlerine yönlendirildi.

Ürünlerde fiyat etiketi bulunmayan marketleri uyaran zabıta ekipleri, vatandaşları fiyat usulsüzlüklerinden korumak için ilçe genelindeki marketlerde denetimlerini sürdürecek.

İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimler kapsamında sebze, meyve ve diğer temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin gramaj değerlerini de incelendi. Ayrıca reyonda olmayan ürünlerin stoklanma ihtimaline karşı da marketlerin depolarını denetledi.

Vatandaşların hakkını korumaya yönelik çalışmalarını devam ettiren İpekyolu Belediyesi, ilçe sınırlarında denetim faaliyetlerine devam edecek.