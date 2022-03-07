İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Şubat arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı.
Son bir haftada Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide Ankara’da 1275, İzmir'de 662, İstanbul’da 646 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 19-25 Şubat arasındaki il bazında 100 bin kişi içindeki bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını paylaştı. Paylaşıma göre son bir haftada il bazında her 100 bin kişide vaka sayısı Ankara'da 1275, İzmir'de 662, İstanbul'da 646 oldu.
Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“19-25 Şubat arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.”
Vaka sayısı en çok artan 10 ilimiz
Bakan Koca, "19-25 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kırşehir, Aksaray, Eskişehir, Bolu, Bilecik, Ardahan, Sivas, Ankara, Isparta, İstanbul" dedi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|28
|62
|2. 1461 Trabzon FK
|28
|58
|3. Bodrumspor
|28
|56
|4. Silahtaroğlu Vanspor FK
|28
|50
|5. Sivas Belediyespor
|28
|49
|6. Somaspor
|28
|48
|7. Afjet Afyonspor
|28
|47
|8. Çorum FK
|28
|47
|9. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|28
|47
|10. İnegölspor
|28
|41
|11. Ankaraspor
|28
|40
|12. Etimesgut Belediyespor
|28
|36
|13. Serik Belediyespor
|28
|31
|14. Diyarbekirspor
|28
|29
|15. Adıyaman FK
|28
|29
|16. Sarıyer
|28
|28
|17. Turgutluspor
|28
|28
|18. Ergene Velimeşespor
|28
|21
|19. Kahramanmaraşspor
|28
|16
|20. Niğde Anadolu FK
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|28
|67
|2. Konyaspor
|28
|52
|3. Fenerbahçe
|28
|47
|4. Başakşehir
|27
|46
|5. Adana Demirspor
|28
|45
|6. Beşiktaş
|27
|44
|7. Alanyaspor
|27
|43
|8. Hatayspor
|27
|42
|9. Karagümrük
|28
|40
|10. Kayserispor
|27
|38
|11. Gaziantep FK
|27
|36
|12. Galatasaray
|28
|35
|13. Antalyaspor
|28
|35
|14. Sivasspor
|28
|34
|15. Kasımpaşa
|28
|32
|16. Giresunspor
|28
|32
|17. Göztepe
|28
|27
|18. Altay
|28
|26
|19. Rizespor
|28
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|28
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Erzurumspor
|27
|44
|6. Eyüpspor
|26
|42
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Altınordu
|27
|28
|17. Denizlispor
|26
|27
|18. Bursaspor
|25
|25
|19. Balıkesirspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|27
|63
|3. Chelsea
|26
|53
|4. Arsenal
|25
|48
|5. M. United
|28
|47
|6. West Ham United
|28
|45
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|27
|40
|9. Southampton
|27
|35
|10. Crystal Palace
|28
|33
|11. Aston Villa
|26
|33
|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|27
|33
|14. Newcastle
|26
|28
|15. Brentford
|28
|27
|16. Leeds United
|27
|23
|17. Everton
|24
|22
|18. Burnley
|26
|21
|19. Watford
|27
|20
|20. Norwich City
|27
|17