İlk Turkovac sevkiyatı Ankara'ya yapıldı

Onayın ardından hızlı bir şekilde aşının seri üretimine geçildi. Üretilen ilk 150 bin doz aşı için tesiste tören düzenlendi.

TÜRKİYE'YE DAĞITIM BAŞLADI

Dün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katılımıyla Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki TURKOVAC üretim tesisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrimiçi katıldığı programda üretimine başlanan aşılar, Türkiye'ye dağıtılmaya başlandı.

150 BİN DOZ ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Üretilen ilk 150 bin doz aşı için tesiste tören düzenlendi.

Paletlerle özel olarak tasarlanmış kamyona taşınan aşıların, Ankara'da bulunan Halk Sağlığı Merkezleri'ne ait depolara gideceği belirtildi.

"PATENTİ BİZE AİT"

Dünyayı iki yıldır kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı bilinen en etkili tedbir olan aşının, Türkiye'de üretilebilir hale gelmesinin önemli olduğuna vurgu yapan Erdoğan, programda yaptığı açıklamada, "Üstelik bu aşının tamamen kendi bilim insanlarımız ve araştırmacılarımız tarafından geliştirilmiş, patenti bize ait olan bir ürün olması çok daha anlamlıdır.

Uzun bir çalışma ve hazırlık döneminin ardından gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen TURKOVAC aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin bir sembolüdür." diye konuşmuştu.

VATANDAŞLARA TURKOVAC AŞISI DAVETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından üçüncü bir alternatif olarak yerli aşı TURKOVAC'ı da sunabileceklerini belirtmiş, "Bazı vatandaşlarımızın aşı olmak için tüm riskleri göze alarak kendi ürünümüzü beklediğini biliyorum. Bu vatandaşlarımızı, en kısa sürede randevularını alarak TURKOVAC aşısını yaptırmaya davet ediyorum. Biz bazıları gibi aşı ve ilaç hasisliği yapan bir ülke değiliz.

"TÜM İNSANLIKLA PAYLAŞMAKTAN MEMNUNİYET DUYACAĞIZ"

Salgın döneminde maske başta olmak üzere elimizdeki tıbbi malzemeleri dünyada 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşla paylaştık. Diğer yerlerden aldığımız aşılardan bir kısmını da acil ihtiyaç duyan kimi dost ülkelere gönderiyoruz. TURKOVAC'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı da tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız." ifadelerini kullanmıştı.

kaynak:en son haberler