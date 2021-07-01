HDP'li Muazzez Orhan'dan aşı çağrısı

Koronavirüsle mücadelede en etkili yol olarak gösterilen aşı ile ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Aşı konusunda Van'ın istenilen noktada olmadığı belirtilirken, bu yönde çeşitli kesimler tarafından çağrıda bulunuluyor. Gerek Valilik, gerek İl Sağlık Müdürlüğü, gerekse de milletvekilleri, vatandaşlara çağrıda bulunarak aşılarını yaptırmalarını istiyor. Bu konuda bir çağrı da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Muazzez Orhan'dan geldi.

Orhan, konu hakkında yaptığı açıklamada; "Sizlerin de bildiği gibi Aralık 2019'dan bugüne tüm dünyayı saran koronavirüs salgını ile halen mücadele ediliyor. Ülkemizde de bir buçuk yıla yakındır bu virüsün yarattığı sağlık sorunları ve can kayıpları nedeniyle birkez daha buradan tüm halkımıza bir çağrıda bulunmak istiyoruz; Maalesef ki bu koronavirüs salgınına karşı şuanda tek yapılabilecek, salgını daha fazla önleyebilmek için, yine hem kendimizin hem sevdiklerimizin, hem toplumumuzun sağlığını koruyabilmek için aşı olmak gerekiyor. Halen aşı olmamış olan tüm halkımıza buradan birkez daha sesleniyoruz; bu salgın halen can kayıplarına neden oluyor, bunun önüne geçmek için aşı olalım, toplumumuzu, kendimizi ve sevdiklerimizi bu koronavirüs salgınına karşı koruyalım. Sırası geçmiş olan, tereddüt eden ya da sırası gelen tüm Van halkına çağrımız; zaman geçirmeden bu aşıyı olmak gerekiyor." ifadelerini kullandı. Prestij Gazetesi