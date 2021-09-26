Hakkarili Avşin kalp nakli bekliyor

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Ankara Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nde tedavi gören Hakkarili Avşin Demir, yıllardır kalp nakli bekliyor. Henüz 12 yaşındayken yaşadığı ani bir baygınlığın ardından Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Avşin’e kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Yaklaşık 3 yıldır kalp nakli bekleyen Avşin’in durumu ise kritik. Avşin’in annesi Seda Demir, organ bağışı çağrısında bulundu.

‘Cihazla yaşıyor’

Anne Demir, Avşin’in şu an cihazla yaşadığını belirterek, “Avşin, 8. Sınıfa gidiyordu. Hiçbir şeyi yokken bir anda düşüverdi, hastalandı. Hakkari’ye götürdük. Orada 5 gün yatırdık. O hastanedeki bir doktor, Avşin’e baktı ve derhal Ankara’ya götürün dedi. Biz de Ankara’ya geldik. Avşin’e orada kalp yetmezliği tanısı koydular. Avşin 4 ay boyunca yoğun bakımda kaldı. Zaten durumu çok kritikti. Avşin’e cihaz geldi. Avşin şu an cihazla yaşıyor. Bu cihaz 3 bataryalı. Doldurup takıyorum” diye konuştu.

‘Yardım eli’

Anne Demir, organ bağışı çağrısında bulunarak yardım istedi. Demir, “Yaşam mücadelesi veriyoruz. 3 yıldır buradayız. Maddi ve manevi durumum hiç iyi değil. Hayvancılık yapıyordum. Tüm malımızı sattık, Avşin’in masraflarına verdik. 2-3 ay bir ev tuttum. O evin de masraflarını ödeyemedim. Şu an Ankara’da bir arkadaşın evinde kalıyorum. Avşin’in bazı ilaçlarını dışarıdan alıyoruz. Sürekli hastanedeyim. Buradan herkese sesleniyorum. Kızım kalp nakli bekliyor. Yardım eli bekliyoruz” dedi.