Haftalık vaka sayıları açıklandı en az vaka oranında Van zirvede!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Aralık illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, 4-10 Aralık Covid-19 vaka sayısının bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il, Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize, Isparta oldu. Her 100 bin kişide en az Covid-19 vakası görülen 5 il ise Van, Hakkari, Bitlis, Batman, Ağrı, olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz hafta da en düşük Covid-19 vakası görülen il olan Van, 4-10 Aralık arasında bir haftalık vaka sayısında yerini korudu.