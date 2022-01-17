Haftalık vaka haritası açıklandı: Van yine zirvede!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1-7 Ocak illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, 1-7 Ocak vaka sayısı İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu. 1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il; Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük oldu.

Geçtiğimiz hafta, 2.18 oranla Türkiye genelinde en az vakanın görüldüğü iller arasında ilk sırada yer alan Van, 1-7 Ocak arasında 4,70 oranına yükselerek, yine en az vakanın görüldüğü il oldu.