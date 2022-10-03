Grip aşılarının eczanelerde satışı başladı: İşte fiyatı

Grip aşılarının eczanelerden satışı başladı. Bir aşı 243 liradan satılıyor.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, 3,5 milyon grip aşısının eczanelerde satılacağını açıklamıştı. Saydan, SGK ödeme listesinde olmayan grip aşılarının da mevcut olduğunu ifade etmişti.

Saydan, "3,5 milyon grip aşısı eylül ayı içinde eczanelere gelmeye başlayacak. Aşı yaptırma hakkı olan hastalar aile hekimliklerine reçete ettirip aşılarını eczanelerden alabilecekler" ifadelerini kullanmıştı.