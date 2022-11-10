Gazeteci Çurku’dan Diyabet farkındalığı

Van’da yayın yapan Özhaberci ve Diyabet gazetelerinin imtiyaz sahibi olan Murat Çurku, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle anlamlı bir çalışma başattı.

SAĞLIK 10.11.2022, 10:07
Gazeteci Çurku’dan Diyabet farkındalığı

Yıllardır Diyabet hastalığıyla mücadele eden Vanlı Gazeteci Murat Çurku 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle ‘Doğru Beslen Hareket et, Diyabetten korun’ sloganıyla bilgilendirme el afişi hazırladı. Van’da bulunan tüm okullara farkındalık amacıyla el ve duvar afişlerinin dağıtılacağını kaydeden Çurku öğrencileri Diyabet hastalığına karşı bilgilendirmek ve bu anlamda bilinçli bir neslin yetişmesini sağlamayı hedeflediğini söyledi.

‘DOĞRU BESLEN HAREKET ET, DİYABETTEN KORUN’

Kendisinin de yıllardır diyabet hastalığıyla savaştığını söyleyen Çurku, “Ben yıllardır bu hastalık ile mücadele ediyorum. Bu nedenle 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle böyle bir bilgilendirme çalışması yaparak okullarımızda öğrencilerimizi bilinçlendirmeye yönelik bir proje başlattık. Bu hazırladığımız çalışmayı Valimiz Ozan Balcı ve kurum amirlerimizi makamında ziyaret ederek anlatacağız. İnsan vücudunun enerji ihtiyacı; alınan besinlerdeki karbonhidrat, protein ve yağlardan sağlanır.

Bu besin öğeleri sindirilirken glikoz adı verilen basit şekerler açığa çıkar. Glikoz vücudun tüm organları için en önemli besin kaynağıdır. Hücrelerin glikozun enerjisini kullanabilmesi için, glikozun hücre içine alınması gerekir. Glikozun hücre içine girmesini ve glikojen olarak depolanmasını sağlayan, pankreas bezi tarafından salgılanan insülin hormonudur.

Şeker hastalığı ya da diyabet (Diabetes Mellitus), pankreasın vücut için yeterli miktarda insülin üretememesi ya da ürettiği insülinin vücut tarafından etkili bir şekilde kullanılamaması sonucunda ortaya çıkan, yüksek kan şekeri ile seyreden bir hastalıktır. Bu hastalığa karşı bölge insanımız bilinçlendirerek geleceğe saha sağlıklı bir şekilde yol almalarını sağlamaya çalışıyoruz. ‘Doğru Beslen Hareket et, Diyabetten korun’ sloganıyla çıktığımız bu yolda diyabete karşı duracak bu tür etkinliklerimizi arttıracağız” dedi.

#Murat çurku #diyabet
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