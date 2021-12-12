Fahrettin Koca: Omicron Türkiye'de görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünya geneline yayılan koronavirüsün yeni varyantı Omicron hakkında açıklamalarda bulundu.

Meclis’teki bütçe görüşmelerinde kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Bakan Koca, Türkiye’de 6 kişide Omicron varyantına rastlandığını resmen duyurdu.

VAKALARIN 1'İ İSTANBUL 5'İ DE İZMİR'DE GÖRÜLDÜ

Koca, Omicron vakası görülen vatandaşlardan 1'inin İstanbul, 5'inin de İzmir'de yaşadığını söyledi.

Ayrıca Koca, varyantın görüldüğü hastaların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

"VATANDAŞLARIMIZ TEDİRGİN OLMASIN"

Omıcron hakkında vatandaşları sakinliğe çağıran Koca, "Vatandaşlarımız tedirgin olmasın. Biz özellikle bu varyant ile ilgili, şu anki bilgilerin bulaşıcılığı daha fazla olduğu ama etkisinin daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Burada vatandaşımızdan bugüne kadar olduğu gibi şimdi de tedbirleri devam ettirmesini istiyoruz" dedi.

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