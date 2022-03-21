Fahrettin Koca haftalık vaka sayılarını duyurdu: Van’ın vaka oranı daha iyiye gidiyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 340,61, Ankara'da 541,56 ve İzmir'de 324,82 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “5-11 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

ŞIRNAK VAKA ORANI EN AZ OLAN İL OLDU

Haritaya göre 5-11 Mart arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni korona vaka sayısı İstanbul'da 340,61, Ankara'da 541,56, İzmir'de 324,82 olurken Eskişehir 709,95 ile başı çekti. Vaka yoğunluğu en az olan iller ise 14,27 ile Şırnak, 19,19 ile Van ve 30,55 vaka oranı ile Hakkâri oldu.

VAN’DA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Van’da, 26 Şubat-4 Mart arasında 100 bin kişide görülen vaka sayısı 37,34 iken, arasında koronavirüs vaka sayısı azalarak 19,19 oldu. 3

BÜYÜKŞEHİRDE VAKA SAYISI DÜŞTÜ

Haftalık vaka sayısı haritasına göre, 5-11 Mart'ta 100 bin kişide görülen vaka sayısı; İstanbul, Ankara ve İzmir'de azaldı. İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı önceki haftaya göre 522,38'den 340,61'e, Ankara'da 916,03'ten 541,56'ya, İzmir'de ise 456,19'dan 324,82'ye düştü. Eskişehir ise 709,95 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı.

Şehrivan Gazetesi