Fahrettin Koca, deprem bölgesinde yatan ve taburcu edilen hasta sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay merkezli koordinasyonla yürüttükleri sağlık hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Bakan Koca, afetten etkilenen illerde birinci basamak sağlık hizmeti muayene sayısının ilk 12 günde 962 bin 482'ye ulaştığını söyledi.

13 bin 612 hasta taburcu edildi

Hastanelerdeki duruma işaret eden Koca, şu bilgileri aktardı:

Bugün itibarıyla 10 afet ilinde deprem sebebiyle halen yatan hasta sayısı 6 bin 108, toplamda yatan hasta sayısı ise 21 bin 859'dur. Dün taburcu olan 1607 hastayla birlikte taburcu edilen toplam hasta sayısı 13 bin 612'dir. Sadece dün 902 cerrahi operasyon gerçekleştirildi. Afetin ilk gününden gerçekleştirilen cerrahi operasyon sayısı 10 bin 601'dir.

"Hekimlerin tecrübeleri neticesinde..."

Koca, hekimlerin tecrübeleri neticesinde cerrahi müdahalelerde ve acil müdahalelerde çok büyük başarılar ortaya konulduğunun altını çizerek, kendilerini hayatın devamına adayan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

"Tüm bölgede insan gücünün sınırını zorluyoruz"

"Devletimiz, istisnasız bütün imkanlarıyla; milletimiz, inanç ve yardım severliğiyle 6 Şubat'tan beri burada." diyen Bakan Koca, konuşmasının devamında şunları söyledi:

Bizler de afet gününden beri depremden büyük hasar gören illerimizden biri olan Hatay'dayız. Burada ve tüm bölgede insan gücünün sınır ne ise onu zorluyor ve sağlık hizmetini sunuyoruz. Eşi görülmemiş afete maruz kalan illerimizdeki çalışmalarımızı Kahramanmaraş'a, Gaziantep'e, Malatya'ya, Diyarbakır'a, Kilis'e, Şanlıurfa'ya, Adıyaman'a, Osmaniye'ye, Adana'ya ve koordinasyon merkezimiz olan Hatay'a karşı görevimizi yaklaşık 100 bini aşkın sağlık çalışanı arkadaşımızla sürdürüyoruz.

"Acımızı güce çevirmeye mecburuz"

Güçlü bir şekilde sahadayız. Acımızı da güce çevirmeye mecburuz. Afet bölgesinde halen sabit birimlerimizde 13 bini hekim olmak üzere 19 bin kişi hizmet veriyor. 74 bin sağlık personeli ve diğer 47 bin personelle Sağlık Bakanlığı'nın bölgedeki personel sayısı yaklaşık 140 bindir.

"Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 78"

Tüm birimlerimiz adeta ameliyat masasının başındaki ekibe benzer şekilde koordineli bir şekilde çalışıyor. Afetin yaşandığı 10 şehrimizin sağlık kurumlarında bu sabah itibarıyla aktif servis yatak sayısı 20 bin 239, servis yatağı doluluk oranı yüzde 60'tır. Yoğun bakım yatak sayısı 3 bin 425. Yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 78'dir.

Diyaliz vurgusu: Böbrek sorunları açısından önemli

Diyaliz kapasitemiz, hastamızın ihtiyacına cevap verecek düzeyde. Diyaliz kapasitesinin yeterliliği, göçüğün altından çıkarılan ve uzun süre susuz kalan hastalarımızın yaşayabileceği böbrek sorunları açısından son derece önemli. Deprem bölgesinden çoğunluğu ilk günlerde olmak üzere 51 bin 152 hasta ve yaralı hava ambulanslarıyla, uçak ve helikopterlerle, kara yolu ambulansları ve deniz araçlarıyla diğer şehirlerimizdeki hastanelerimize nakledildi.

Tomografi cihazına kadar tüm teçhizatlar var

Sağlık Bakanı Koca, bölgede görev yapan ambulans sayısının 1267 olduğunu sözlerine ekledi.

Afet bölgesinde 114 acil müdahale ünitesi ve pandemi döneminin de tecrübesiyle 25 sahra hastanesi kuruldu. Acil müdahale ünitelerine 67 bin 598, sahra hastanesine 3 bin 459 hasta müracatı oldu.

Sahra hastanelerinden 12'si tomografi cihazına kadar gerekli tüm hastane teçhizatının bulunduğu afet zamanına özel tam teşekküllü birer hastane özelliği taşıyor.

Ensonhaber