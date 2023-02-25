Fahrettin Koca: Deprem bölgesinde tetanos riskine karşı aşılama yapılıyor

Türkiye asrın felaketinin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 20 gün geçti.

Binlerce vatandaşın ise evsiz kaldığı depremlerin ardından enkaz kaldırma işlemleri başladı.

Ekipler enkaz bölgesinde

Yapılan çalışmalar kapsamında hayalet kentte dönen şehirlerde binlerce gönüllü ve personel görev almaya devam ediyor.

Depremin ilk gününden itibaren afet bölgesinde salgın hastalığa karşı önlem alındığını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni bir açıklama daha yaptı.

"Personeller tetanos riskine karşı aşılanıyor"

Koca, deprem bölgelerinde alınan önlemleri aktardığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Halk Sağlığı ekiplerimiz deprem esnasında yaralanan vatandaşları ve enkaz çalışmasında bulunan personelleri tetanos riskine karşı aşılıyor. Türkiye’nin dört bir yanından görevlendirilen ekiplerimiz mahallelere, köylere ve personellerin bulunduğu alanlarda aşılama yapıyorlar.

Ensonhaber