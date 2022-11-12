Fahrettin Koca'dan atama açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, 31 bin 317 sağlık personeli alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderileceğini bildirdi.

SAĞLIK 12.11.2022, 11:52
Fahrettin Koca'dan atama açıklaması

Niğde Valiliği'nde açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Türkiye'nin son 20 yılda sağlık alanında geldiği noktanın çığır açtığını belirtmesinin yanı sıra, sağlık personeli ataması bekleyen vatandaşlara müjdeyi duyurdu.

31 bin 317 yeni sağlık personeli alınacak
Geçtiğimiz günlerde 85 bin açıktan atama yapılacağının açıklandığını vurgulayan Fahrettin Koca, 31 bin 317 kişinin ataması için önümüzdeki hafta, kılavuzun ÖSYM'ye gönderileceğini söyledi.

Fahrettin Koca, o ifadelerini şu cümlelerle tamamladı;

“Biliyorsunuz, 85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz. 11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz. Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak. Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç Ocak ayında ilana çıkacağız.”

"Ülkemizi küresel bir sağlık üssü haline getirme hedefimiz var"
Fahrettin Koca'nın açıklamalarından geri kalanlar;

Bakan Koca; “Türkiye Yüzyılı' hedefi çerçevesinde sağlık turizminde 'Health Türkiye' çatı markasıyla ülkemizi küresel bir sağlık üssü haline getirme hedefimiz var. Sağlık alanındaki gelişme ivmemiz, sadece halkımızın en nitelikli sağlık hizmetlerine erişimini sağlamakla kalmadı, bizi sağlıkta küresel bir aktör konumuna da taşıdı. Bugün Türkiye, insanına en geniş kapsayıcılıkta ve en kolay şekilde erişebildiği, en nitelikli sağlık hizmetini sunabilen ender ülkelerden birisi haline geldi.

"Ayakta duran sağlık sistemimiz, başarının sağlam temeller üzerinde yükseldiğini gösterdi"
Pandeminin etkisinde geçen son üç yılda birçok gelişmiş ülkenin sağlık sistemleri felç olurken, dimdik ayakta duran sağlık sistemimiz, başarının sağlam temeller üzerinde yükseldiğini gösterdi. Başlattığımız Beyaz reform sayesinde sistemimiz daha güçlü olacaktır. Sonuçlarının kısa zamanda vatandaşlarımıza yansıyacağına inanıyorum.

Niğde Eğitim Araştırma Hastanesi inşaatı sürüyor
400 yataklı Niğde Eğitim Araştırma Hastanemizin inşaatına hızla devam ediyoruz. 2023 yılında güçlü teknolojik alt yapısıyla modern bir hastanemizi Niğdeli hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Ulukışla Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezi inşaatımızı bu ay sonunda tamamlıyoruz. Yatırım programımızda bulunan, 250 yataklı Bor Fizik Tedavi hastanemizin projelerini tamamlayarak 27 Ocak 2023 günü ihalesini yapacağız.

"Vatandaşlarımıza daha iyi şartlarda hizmet..."
Ayrıca Niğde Ağız ve Diş Hastanemizin proje çalışmalarında sona geldik. Bunun ihalesini de aynı tarihte, 27 Ocak'ta yapacağız. Çamardı İlçe Hastanemizin arsasını belirledik. Proje ihalesini yaptık. Önümüzdeki Şubat ayında inşaat ihalesini yapacağız. Aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi gibi, birçok birinci basamak sağlık yatırımlarının da, inşasına, projelendirilmesine, planlamasına, devam ediyoruz. Bu yatırımlarımızla birlikte, Niğde’mizin sağlık altyapısını daha da güçlendirmiş ve vatandaşlarımıza daha iyi şartlarda hizmet vermiş olacağız.”

Ensonhaber

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