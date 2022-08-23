Fahrettin Koca: Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarına yönelik 85 bin yardımcı personel kadrosu açıldığına dair bilgi vermişti.

Yeni düzenlemelere ilişkin açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Koca, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına verdiği 5 müjde, bugün itibarıyla, yine müjde değerinde yeni gelişmelerle tamamlandı. Camiamız adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

“Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla”

Koca, 85 bin yardımcı personel kadrosu açılacağına yönelik olarak şu sözleri kaydetti:

"Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın."

Öte yandan Bakan Koca, sağlık çalışanlarının özlük hakları ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesine yönelik katkılarından dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda, “Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosu açtık. Hastanelerin hasta yükünü azaltan aile hekimlerinin, temel ücretlerini de hasta yüküne orantılı modelle yeniden düzenledik.” sözlerini kaydetmişti.

Ensonhaber