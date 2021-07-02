ESOB Başkanı Berge’den esnafa aşı çağrısı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda ile birlikte esnafı gezerek aşı yapmaları hususunda uyarıda bulundu.

SAĞLIK 02.07.2021, 14:24
ESOB Başkanı Berge’den esnafa aşı çağrısı

Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda, Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar ve Giyim Sanatkârları Odası Başkanı Çetin Karaduman, Gevaş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Yamaç ile birlikte esnafı gezen Van ESOB Başkanı İsa Berge, aşının önemine değindi. 1 Temmuz itibariyle kısıtlamaların son bulduğunu hatırlatan Başkan Berge, “Ziyaretimizde esnafımızın ve yanında çalışan personelin bir an önce aşı yapması gerektiği çağrısında bulunduk. Esnafımızın da bu konuda duyarlı olduğunu gördük. Duyarlı olmayan esnafımıza da halk sağlığı vesilesiyle aşının önemini anlattık” dedi.


Van’da korona virüs nedeniyle ekonominin durma noktasına geldiğine dikkat çeken Başkan Berge, “Eğer biz sürdürülebilir bir ekonomi istiyorsak, esnafımızın tekrar canlanmasını istiyorsak, esnaf ve sanatkarımızın evine ekmek götürmesini istiyorsak herkes aşısını yapmalıdır. Çünkü normalleşme ancak aşı ile olur. Aşı yapmadığımız sürece normalleşme olamaz. İki üç ay sonra kapanmayla tekrar karşı karşıya kalmamak için şimdiden aşılarımızı yapmak zorundayız” ifadelerini kullandı.


Aşı yapılmaması durumunda Van için tekrar kısıtlanmanın olabileceği yönünde uyarılarda bulunan Başkan Berge, “Kısa bir süre önce Kapıköy Gümrük Kapısı açıldı. İran’da seçim olması nedeniyle diğer tarafta bir gecikme oldu. Önümüzdeki günlerde Kapıköy Sınır Kapısı’nın İran tarafı da açılacak. Kapının açılması ile Van’da yerli ve yabancı turist birbirine endeksli olarak bir çalışma başlayacak. İç içe olan bir karmaşada da pandeminin artması söz konusu.

Yarın turistin buraya gelmesi demek bir milyon insanın Van’a gelmesi demektir. Bu anlamda esnaf ve sanatkarımız aşısını yaptıracak ki, karşılıklı bir çalışma, bir ticaret, sürdürülebilir bir ekonomi olsun. Çağrımız budur lütfen ama lütfen aşılarımız yaptıralım” diye konuştu.İHA

#van #ESOB #isa berge
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