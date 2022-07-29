Eczanelerle ilgili yeni kararlar alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Eczacılar Birliği başkan ve üyeleriyle yaptıkları toplantıda alınan kararları açıkladı. Buna göre; eczanelerin ilaç takip sisteminde düzenleme çalışmaları yapılacak. Ayrıca eczane ile ecza depolarında bulunması gereken ilaç listesi de güncellenecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eczanelerin ilaç takip sisteminde düzenleme çalışmaları yapılacağını ve eczane ile ecza depolarında bulunması gereken ilaç listesinin güncelleneceğini açıkladı.
Sosyal medyadan paylaşım yapan Sağlık Bakanı Koca, dün Türkiye Eczacılar Birliği başkan ve üyeleriyle toplantı yaptıklarını belirterek toplantıda alınan kararları sıraladı.
Buna göre; pandemi nedeniyle eczanelerin İTS (İlaç Takip Sistemi) kayıtlarında meydana gelmiş olan uyumsuzluklara ilişkin düzenleme çalışmaları yapılacak.
Güncel ilaç stok yönetiminin daha etkin bir şekilde yapılması sağlanarak ilaç, tedarikindeki sorunlar minimuma indirgenecek. Ayrıca eczane ve ecza depolarında bulunması gereken ilaç listesi güncellenecek.
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