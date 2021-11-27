Dünyada yeni varyant alarmı!

Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni korona virüs mutasyonu Omicron, tüm ülkeleri alarma geçirdi. Hollanda Sağlık Bakanlığı tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada, Cuma günü Güney Afrika'dan iki uçakla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gelen yaklaşık 600 yolcunun teste tabi tutulduğunu, 61'inin korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Schiphol Havalimanı'na gelen ve test sonucu pozitif sonuçlanan yolcuların otelde karantinaya alınacağı aktarıldı. Açıklamada, "Vakaların, Omicron olarak adlandırılan yeni mutasyon türü olup olmadığını araştırıyoruz" denildi.

Güney Afrika'dan uçuşlar durduruldu

Hollanda hükümeti, gece saatlerinde Güney Afrika'dan tüm uçuşları durdurmuştu. Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, halihazırda Hollanda'ya gelmekte olan yolcuların varışta test ve karantinaya tabi tutulacağını ifade etmişti.İHA