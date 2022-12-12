Doğumuna aylar varken dünyaya gelen 400 gram parmak bebek hayat savaşı veriyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde görevli sağlık çalışanları, 400 gram olarak dünyaya gelen bebeğe hayata tutunması için özenle bakıyor.

SAĞLIK 12.12.2022, 14:24
Doğumuna aylar varken dünyaya gelen 400 gram parmak bebek hayat savaşı veriyor

Çaldıran ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Amine İlhan, doğum sancısının erken başlaması nedeniyle Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Burada yapılan müdahaleyle 9 Aralık'ta henüz 24 haftalıkken dünyaya gelen kız bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı.

Organları gelişmeyen ve solunum yetmezliği yaşayan 400 gram ağırlığındaki "parmak bebek"i kuvöze alan sağlık çalışanları, beslenmesinden bakımına tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor.

"Yaşama şansı yüksek"

Van YYÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Tuncer, AA muhabirine, bölgede doğum oranının yüksek olduğunu söyledi.

Prematüre bebeklerin yaşama tutunması için çaba sarf ettiklerini belirten Tuncer, "Riskli bebekleri genellikle ünitemize kabul ediyoruz. Gereken tüm tedavileri uyguluyoruz. Annede preeklampsi (yüksek tansiyona bağlı gebelik zehirlenmesi) görüldüğü için erken doğum gerçekleşti. Bebeği ünitemizde tedavi altına aldık. Yaşama şansı yüksek. Diğer bebeklerimiz gibi inşallah büyütüp taburcu edeceğiz." diye konuştu.

"Başarılı bir üniteyiz"

400-500 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeklerin ünitelerinde yaklaşık 4 aylık tedavi sürecinin ardından taburcu edildiğini anlatan Tuncer, şunları kaydetti:

"Taburcu ettiğimiz bebeklere 'mezun oldu' diyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. Ünitemizde yılda yaklaşık 1200 bebeğin yatışını yapıyoruz. Bunların yüzde 25'i prematüre bebekler. Büyük çoğunluğu 1000 gramın altında. Bölümüzde şu an 1000 gramın altında 9-10 bebek bulunuyor. Bunlar bizi hayli meşgul edebiliyor. Çünkü doğum oranı yüksek olan bölgemizde bu bebekler 4-5 ay boyunca bir kuvözü işgal ediyor. Birtakım problemleri oluyor. Sepsis, beyin kanaması, göz bozukluğu ve akciğer kronik hastalıkları gibi rahatsızlıkları da yattıkları sürede ortaya çıkabiliyor. Bu durumlarda bebeklerin ünitemizdeki tedavi süreleri uzuyor. 1 kilogramın altındaki prematüre doğan bebekleri yaşatabilme oranımız arttı. Bu konuda başarılı bir üniteyiz. Ekibimiz son derece tecrübeli."AA

Yorumlar (1)
vanlı 5 saat önce
İYİKİ Varsınız hocam
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