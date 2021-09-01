Diş Ağrısına Ne İyi Gelir?

Birçok insanın en büyük sorunu diş ağrısıdır. En çok sorulan sorulardan biri ise diş ağrısına ne iyi gelir? Diş ağrısına ne iyi gelir? Bitkisel çözümler var mıdır?

Diş ağrısına ne iyi gelir? Diş ağrısına iyi gelecek bitkisel yöntemler nelerdir?

'Diş ağrısına ne iyi gelir?' sorusu sıklıkla merak edilen sorulardan biridir. Zira her gün, yüz binlerce kişi diş ağrısı ile boğuşmaktadır. Bu nedenle evde diş ağrısını hafifletecek yöntem arayışına girmektedirler. İşte 'diş ağrısını hafifletmek için ne yapılmalı?' sorusunun cevabı.

1

KARANFİL VE HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI

Taze hindistan cevizi yağını ve karanfili bir bardak içinde karıştırın ve bir pipet ile ağrının bulunduğu bölgeye hafifçe damlatın. Biraz zaman geçtikten sonra ağrınızın azaldığını göreceksiniz. Bu bitkisel yöntemi günde 3 defa uygulayabilirsiniz.

2

AĞRIYAN BÖLGEYE BUZ KOYUN

Diş ağrısının olduğu bölgeye bir parça buz ile hafif baskı uygulamak ağrının hafiflemesine yardımcı olacaktır.



3

VANİLYA ÖZÜ

Vanilya özü, içerisinde bulunan ekstrat ile ağrıyı hafifletir. Bir pamuk yardımı ile günde birkaç defa uygulayabilirsiniz.

4

SARIMSAK



Sarımsak, doğal ağrı kesicilerden biridir. Birçok ağrının hafifletilmesine yardımcı olan sarımsak diş ağrısında da etkili sonuç vermektedir. Sarımsağı ezin ve ağrıyan noktaya uygulayın.



5

GARGARA

Sirke ve tuzlu su ile gargara yaparak diş ağrısından kısa bir süre sonra kurtulabilirsiniz.



6

ZERDEÇAL

Zerdeçalı su ile karıştırıp macun kıvamına getirin. Ağrıyan dişin üstüne uygulayın. Antiseptik özelliği sayesinde ağrı gidermede yardımcı olacaktır.



7

DİŞ DOKTORUNA GÖRÜNÜN

Bütün bu yöntemler, diş ağrınızı hafifletmeye yetmiyorsa en kısa sürede diş hekimine görünüp muayene olmalısınız.