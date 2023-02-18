Depremden etkilenen Malatya'da köy köy sağlık taraması

Depremzedelerin yaralarının en kısa sürede sarılması için Sağlık Bakanlığınca belirlenen Elazığ, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Van, Ardahan gibi çok sayıda "kardeş şehirden" 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Malatya'da görevlendirildi.

İl Sağlık Müdürü Erhan Berk, AA muhabirine, depremin ilk dakikasından itibaren sağlık hizmetleri olarak sahada bulunduklarını, ilk etapta 76 olan ambulans sayısının diğer şehirlerden takviyelerle 170'e çıktığını ifade etti.

Bütün enkazların başında görev aldıklarını, vatandaşın sağlık hizmetlerinde açık yaşamadığını aktaran Berk, şöyle konuştu:

"Bugün 24 ekiple Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinin bütün köylerine tarama ve muayene için ekiplerimizi gönderiyoruz. Bir hekim, 2 yardımcı sağlık personeli ve şoförle beraber bütün ilçeleri tarayacağız. 2-3 gün içerisinde Malatya'nın ilçeleriyle beraber bütün köylerini taramayı düşünüyoruz. Köylülere bir nebze de olsa yardımcı olabilmek için bütün taramalar yapılacak. Hasta olanlar muayene edilecek, tedavisinde ilaçlarımız varsa biz vereceğiz. Yoksa reçetelerini yazacağız. Amacımız akut enfeksiyonu, problemi olan hastaları tedavi edebilmek. Çünkü kış dönemindeyiz. Ayrıca kronik hastalığı olup ilacı biten, ilaca ulaşamayan ve takibi gereken hastaların da takibini yapacağız."

İlde 14 çadır kentte sağlık ünitelerinin hizmet verdiğini, 37 aile hekimin de aktif görevde olduğunu belirten Berk, 112 Başhekimliği binasının da depremden zarar görmesi nedeniyle koordinasyonu Yeşilyurt'taki Yusuf Kenan Anadolu Lisesinden yürüttüklerini kaydetti.AA