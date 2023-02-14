Deprem bölgesinde salgın riskine dikkat

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 10 şehir birçok konuda oldukça hasar aldı. Bu hasarlar arasında enkazlar büyük risk oluştururken depremzedelere yapılan yardımların çevrede birikimi, toz bulutları ve yemek artıkları gibi problemler de salgın hastalık riski oluşturmaya başladı. Uzmanlar deprem bölgesinde salgın hastalıklardan korunmak için yapmanız gerekenleri paylaştı.

SAĞLIK 14.02.2023, 09:45
Deprem bölgesinde salgın riskine dikkat

Deprem bölgelerinde yaşanan problemler hem sağlığı hem de psikolojiyi etkileyebiliyor. Deprem bölgesine yapılan yemek yardımlarının ardında kalan artıkların toplanmaması büyük hijyen sorununa neden oluyor. Geride kalan bir haftanın sonunda deprem bölgelerinde biriken toz bulutları ve yemek artıklarının salgın hastalık riski oluşturduğu açıklanıyor. Haber Global'e konuşan Prof. Dr. Oğuz Özyaral, deprem bölgesinde yaşayanları salgın hastalık riskine karşı uyarırken bu konuda alınabilecek önlemleri paylaştı.

ZİNCİRDEN HERHANGİ BİRİNİN KIRILMASI BÜYÜK RİSK OLUŞTURUYOR
Prof. Dr. Oğuz Özyaral, deprem bölgesindeki hijyen eksikliği için, "Çevre hijyeni, kişisel hijyen, toplumsal hijyen konularının hepsinin birbirinin içinde olduğunu varsayımsal olarak masaya yatırırsak zincirin herhangi bir tanesinin kırılması demek bulaşın topluma yayılması anlamına gelir."

MASKEDE TAKMAK ÖNEMLİ
Prof. Dr. Oğuz Özyaral, bölgedeki salgın hastalıklardan korunmak için kişisel olarak alınabilecek en önemli tedbirin maske olduğunu açıklayarak "O bölgede olan herkesin maskeli olmasını tavsiye ederiz. Ortamda asılı kalan hem mikrobiyel partiküller hem de toz partiküllerin akciğerlere geçmesini önlemede birinci kaynaktır." dedi.

YEMEK ARTIKLARININ ŞEHİR MERKEZİNDEN UZAKLAŞMASI GEREKİYOR
Ortamda biriken molozların hijyenine dikkat edilmesinin altını çizen Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Gıda ve su kanallı bulaşabilecek viral hepatitler oluşabilir. Dolayısıyla liste çok büyük.

Bağırsak enfeksiyonu oluşturabilecek E.Coli enfeksiyonları bulaşabilir." Halk sağlığını korumak için ortamdaki hijyeni korumak büyük önem taşıyor. "Ama en önemlisi dezenfektan sevk etmemiz lazım. Derhal ortamdaki molozlarla beraber birikintilerin şehir alanından uzaklaşması ve gömülmesi gerekiyor.

Bu birinci ihtiyacımız ki orada oluşabilecek herhangi bir enfeksiyon odağının engellenmesi ve herhangi bir hayvan, böcek, kemirgen tarafında hastalığın alınıp diğer insan ve hayvanlara bulaştırılmaması önem taşıyor" diyerek hijyen eksikliğine karşı alınması gereken önemleri paylaştı.

mynet

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