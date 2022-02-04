Demans hastalığı nedir? Covid 19 geçirenler dikkat!

Covid 19 hastalığını geçirenlerde daha ağır semptomları olan Demans hastalığının ne olduğu ve belirtileri merakla araştırılıyor. Peki Demans hastalığı nedir?

SAĞLIK 04.02.2022, 09:06
Demans hastalığı nedir? Covid 19 geçirenler dikkat!

Milyonlarca insan koronavirüs salgınına yakalanarak hayatını kaybetti. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19’a yakalanan kişilerde enfeksiyonun görülmesinin yanında pek çok organ sistemini bozduğu ve bu nedenle farklı hastalıklar oluşturduğunu ifade ediyor. Koronavirüs geçiren kişilerde Demans hastalığının görülme oranlarının artışta olduğunu kaydeden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Firuze Delen, ‘Kovid'e bağlı hastalarda unutkanlık, hafıza kaybı gibi şikâyetlerin yaşandığını biliyoruz. Bunları takibe aldığımızda da demans riski oluşturduğunu görüyoruz. Genç hastalarda bile dikkat eksikliği ve beyin sisi dediğimiz unutkanlık şikâyetleri görülüyor’ ifadelerine yer verdi. 

ALZHEİMER PATOLOJİSİ VARSA KOVİD BUNU HIZLANDIRIYOR

Demans hastalığını Kovid’e yakalanma riskini doğrudan etkilemediğini ifade eden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Firuze Delen, ‘Çünkü Demans hastaları zaten ileri yaşta hastalar ve ek hastalık, enfeksiyon, bağışıklık sistemindeki zayıflık oranı yaşla birlikte artıyor, buna bağlı olarak enfeksiyonlara açık hale geldikleri gibi Kovid'e yakalanma riskleri de artıyor. Demansın birçok alt tipi var ve en sık görülen alt tipi de Alzheimer Hastalığı. Alzheimer Hastalığı tanısını genellikle hastanın şikayetleri ve kliniğine bakarak koyuyoruz.

Beyin Omurilik Sıvısı ve nörogörüntüleme ile de tanı destekleniyor. Kovid hastalığının yaptığı kognitif gerilemeyi Alzheimer olarak adlandıramayız fakat altta yatan bir Alzheimer patolojisi ya da tanısı varsa klinikte kötüleşmeyi hızlandırabiliyor. Bilinen demansı olan hastalarda klinik kötüleşme görebiliyoruz’ ifadelerine yer verdi. 

SOSYAL İZOLASYON DEMANSA İYİ GELMİYOR

Pandemi döneminde evde izole olan Alzheimer hastalarının sosyal iletişimlerinde azalma gösterdiği için kliniklerde durumun kötüye gidebileceğine işaret eden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Firuze Delen, şunları kaydetti; ‘Bu hastaların bakım verenleriyle iletişimleri artırılabilir. Hijyene dikkat edilmesi gerekiyor ama yaşadıkları mekânı değiştirmeleri istenmiyor. Mümkün oldukça kaldıkları mekan, aynı ortamda yaşadıkları kişiler, eğer bakımevinde iseler bunun da değiştirilmeden yaşamlarına orada devam etmelerini istiyoruz. Çünkü bu değişiklikler hastaların Demansiyel tablolarını kötüleştirebiliyor. Eğer aşılarını oldularsa enfeksiyondan da korunarak kısa yürüyüşler yapabilirler. Özellikle yakınlarıyla iletişim halinde olmaları çok önemli. Bu hastalar için sosyal izolasyon çok da iyi değil. Evde tek başına kalan ve pandemide karantinada kalan hastaların durumunda kötüleşme olabiliyor.’

NÜFUS YAŞLANDIKÇA DEMANS HASTALARININ SAYISI ARTIYOR

Araştırmalarda insan ömrünün uzadığı yönündeki konulara ilişkin konuşan eden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Firuze Delen, Demans hastalığının gelecekte tehdit oluşturabileceğine dikkat çekerek sözlerine şu şekilde devam etti; ‘Altta yatan birçok etken olduğu, birçok ilaç denemeleri olduğu halde henüz net bir tedavisi bulunamadığı için risk oluşturacağı düşünülüyor. Alzheimer Derneği verilerine göre Türkiye nüfusu içinde şu an toplam nüfusun yüzde 8,7'sini oluşturan 65 yaş üstü nüfus hızla artıyor.

Buna karşın diğer yaş grupları bu hızda bir artış göstermiyor. Bu nedenle demans hastalarının sayısında hızlı bir artış izleniyor. Halen dünyada 47 milyon Alzheimer hastası var ve 2030'da 76 milyon ve 2050'de ise 135.5 milyon hasta olması bekleniyor. Türkiye'de ise 600.000 aile bu hastalıkla mücadele ediyor. Her 3 saniyede 1 kişi demans hastası oluyor. Günümüzde genç nüfusun giderek yaşlanacağı bir ülke olarak Türkiye'de 30-40 yıl sonra bu hastalığın en önemli sağlık sorunu olacağını söylemek şaşırtıcı olmayacaktır. Bu yüksek bir oran. Demans'dan korunmak için yüzde 100 kanıtlanmış bir yöntem henüz yok fakat gençlik zamanlarından itibaren insanların aktif bir yaşamlarının olması, spor ve beslenmelerine dikkat etmeleri ve zihinlerini aktif tutmaları faydalı olacaktır.’

Haber365

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