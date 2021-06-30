Delta varyantının belirtileri belli oldu! Delta varyantının belirtileri neler ?

Son dönemde dünyanın birçok ülkesinde görülen koronavirüsün Delta varyantının belirtileri belli oldu.

SAĞLIK 30.06.2021, 14:30
Delta varyantının belirtileri belli oldu! Delta varyantının belirtileri neler ?

Hızlı yayılmasıyla bilinen ve Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının belirtileri griple oldukça benzer. Uzmanlar, benzer semptomların test ve izolasyon tedbirlerinden geri kalınmasına sebebiyet verdiğini söylüyor.

TRT Haber'in haberine göre, dünyanın birçok ülkesinde görülmeye başlanan Delta mutasyonunun önceki mutasyonlara göre yüzde 60 daha hızlı bulaştığı yönünde de veriler gelmeye başladı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, özellikle gençlerde ağır grip geçiriyormuş hissiyatı oluştuğunu, öne çıkan semptomların da baş ağrısı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, bazen de öksürük olduğunu vurguluyor.

Türkiye dahil henüz 65 ülkede görülen Delta mutasyonunun yanı sıra bir de Delta Plus mutasyonu gündeme geldi.

Prof. Yiyit, Delta Plus mutasyonu için, "Mutasyona uğramış mutasyonlu virüs" tanımını yaparak, aralarındaki farkı şöyle anlatıyor:

"Delta Plus mutasyonu henüz yaygın bir virüs haline gelmedi. Ama gelecekteki tavır ve davranışını zaman gösterecek. Şimdilik dünyada 11 ülkede bildirilmiş vakalar var. Vaka sayıları arttıkça tecrübemiz daha çok olacak.

Hindistan'da ortaya çıkan Delta Plus'ın genel tavrı da Delta varyantı gibi. Ama Delta varyantından daha hızlı bulaşabileceği öngörülüyor. Bunu zamanla göreceğiz. Deltanın diğerlerinden farklı olarak biraz daha hızlı bulaştığı yönünde veriler her geçen gün artıyor ama bulgularda da değişiklikler oluştu."

Belirtileri benzer
Hindistan'da ortaya çıkan Delta Plus'ın genel tavrının da Delta varyantı gibi olduğunu belirten Yiyit, Delta Plus'ın daha hızlı bulaşabileceğinin öngörüldüğünü aktarıyor:

"Ülkeler saha tecrübelerini çok hızlı yayıyor. Ama maske ve mesafe bütün mutasyonlarda işe yarıyor. Bilimsel olarak ispatlanmış ve insanoğlunun ulaşabileceği en kolay tedbir. Eğer yüzde 80 aşılama oranına ulaşırsak ülkemizde pandemiyi baskılamış olacağız. Bu anlamda aşı olarak kendimizi koruyacağız ama toplum bağışıklığına da katkı sunarak, bütün ülkenin korunmasına fayda sağlayacağız."

İşitme kaybı
Prof. Dr. Yiyit, Delta varyantıyla koronavirüs belirtilerine bir yenisinin daha eklendiğini dile getiriyor:

"Dünyanın farklı ülkelerine doğru gidildikçe semptomları da genişliyor. Mesela Delta varyantının mide ağrısı, bulantı, kusma, iştahsızlık gibi farklı ülkelerde semptom farklılığı var. Ancak diğerlerinde olmayan bir bulgu daha duyuldu. O da işitme kaybı. Bu da şunu gösteriyor ki bu virüs sinir hücrelerini de seven bir virüs. Çok yaygın olmasa da bildirilmiş vakalar var."

"İki doz arası 4 haftaya düşürülebilir"
Aşıların hatırlatma dozlarıyla aralarını açmanın normal şartlarda iyi bir durum olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yiyit, "Çünkü bu bağışıklık sistemini dinç tutmak anlamında iyi bir antikor düzeyine ulaştırdığını gösteriyor. Ama ortada bir varyant, farklı bir virüs varsa ve siz dozların arasını çok açarsanız bu virüslerin ortaya çıkışını da yayılmasını da hızlandırır" diye konuşuyor.

Şu anda Türkiye'de iki doz aşı arasındaki sürenin 6-8 hafta olduğunu söyleyen Prof. Yiyit, bu sürenin 4 haftaya düşürülebileceğini, bu konunun gündemde olduğunu ancak bir karar alınmadığına vurgu yapıyor.

Aşının etkisi
Prof. Dr. Mustafa Çetiner ve Prof. Dr. Derya unutmaz da Delta varyantının bulaşıcılığı, belirtileri ve aşı üzerindeki etkisi ile ilgili merak edilenleri cevapladı.

Bağışıklık Sistemi Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, virüsün mutantlarla 4-5 kat daha bulaşıcı hale geldiğini ve vücuda daha hızlı şekilde girdiğini belirterek, virüsün vücuda nasıl girdiğini şöyle anlatıyor:

"Virüs 1 yıl önceki virüs değil. En optimal düzeye geldi ve virüsün yüzeyindeki anahtar kısmı hücrelerimizin kilidine çok iyi bağlanıyor. Bu da virüsün çok daha hızlı hücrenin içine girmesine neden oluyor. Virüsün enfeksiyonunu önlemenin tek yolu aşı olmak. Çünkü aşıyla bağışıklığı hazır hale getiriyorsunuz. Aşı olmazsanız onu durduracak mekanizmanız yok. Aşı olursanız antikorlar, akıllı füzeler vücudun hücreye girmesini önleyecek tek kalkan olacak."

"Etkin aşılama yapılan ülkelerde varyant yayılmadı"
İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner ise Delta varyantının şu ana kadar rastlanılan varyantlar içerisinde en tehlikeli olduğuna dikkati çekiyor:

"Bunun iki sebebi var. Virüs çifte mutasyon taşıyor. Bunlardan biri virüsün yayılmasını kolaylaştıran bir mutasyon. İkincisi ise antikor cevaplarından kaçışı kolaylaştıran bir mutasyon. Yayılması kolay ve aşı yanıtlarını azaltıyor. Tabii ki dikkatli olmak gerekir. Delta tüm dünyaya hakim olacak bir varyant gibi duruyor. Türkiye için de risk olduğunu kabul etmemiz lazım. Etkin aşılama yapılan ülkelerde varyant yayılmadı. Yayılsa bile hastane yatışları ve ölümleri artırmadı. Nitekim İngiltere'de yatan vakaların büyük bölümü aşılanmaması kişilerde yayıldığını gösteriyor. ABD'de durum böyle."yeniakit

#delta varyantı #delta #delta virüsü
Yorumlar (0)
27°
açık
Namaz Vakti 30 Haziran 2021
İmsak 02:49
Güneş 04:39
Öğle 12:15
İkindi 16:09
Akşam 19:42
Yatsı 21:23
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23