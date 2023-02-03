Çaldıran'da karlı yollar açılarak, bebek hastaneye ulaştırıldı

Çaldıran’da etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. İlçenin Yukarı Kuyucak Mahallesi’nde kusma şikayeti bulunan 1,5 yaşındaki Yusuf Emre Kaya için yakınları 112 Çağrı Merkezinden destek istedi.

Mahalle yolunun kapalı olması nedeniyle Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri devreye girdi. İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan mahalle için gece saatlerinde yola çıkan belediye ve sağlık ekipleri, 1,5 saatlik çalışmanın sonucunda Yusuf bebeği Çaldıran Devlet Hastanesine ulaştırdı.iha