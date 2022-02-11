Buzlu ve karlı yolda yürüyenler dikkat; baş ve boyun korunmalı

Akyol, düşme anında geçici körlük veya beyin kanaması gelişebildiğini, bu nedenle başın ve boynun korunması gerektiğini söyledi.

Kış aylarında yolların karlı ve buzlu olması nedeniyle düşmeler, kol ve bacaklarda kırıklar ve baş yaralanmaları oluşabiliyor. Nöroşirürji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Mehmet Edip Akyol, karlı ve buzlu yollarda yürürken dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Özellikle düşme anında baş ve boynun desteklenip korunmasının önemine değinen Akyol, "Tabi ki düşme bizim istediğimiz bir hadise değil ve aniden gelişen bir olay. Düşme anında reflekslerimiz ne kadar aktifse korumamız da o denli olabiliyor. Düşme anında en önemli şey şu. Kafamızı iki elimizin arasına alıp boynumuzu da öne doğru eğip başımızın ve boynumuzun yere çarpmaması şeklinde kendimizi korumamız lazım" dedi.

Düşmeden dolayı özellikle kafa travmasına bağlı olarak yaşanan rahatsızlıkları anlatan Dr. Akyol, "Eğer kafanın arka tarafı darbe alırsa görme alanını etkileyeceğinden dolayı körlükler, beyin kanamaları oluşabiliyor, çok şiddetli bir kafa travmasıysa beynin kendi dokusu içinde kanamalar oluşabiliyor. Yan tarafa düşmeye bağlı olarak oluşan beyin zarı üzerinde kanama, bir hastamızın göz sinirini etkileyerek göz bebeğinin büyümesine, göz kapağının düşmesine neden oldu.

Ameliyatını yaptık. Yavaş yavaş düzelmeler de oldu. Dikkat edeceğimiz başka bir konu da boyun bölgesindeki yaralanmalar. Düşmeye bağlı olarak boyun bölgemizde ezilmeler, kanamalar olabilir buna bağlı olarak da felç durumları olabilir. Kış aylarında düşmeye bağlı kafa travmalarında artış var" diye konuştu.dha