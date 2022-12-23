Büyükşehir’den yardıma muhtaç kişilere şefkat eli

Van Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında sağlık alanında yaptığı çalışmalarla yardıma muhtaç binlerce kişinin imdadına koştu. Bir yılda 3 bin 315 kişiye sağlık hizmeti veren büyükşehir belediyesi her kesimin takdirini kazandı.

SAĞLIK 23.12.2022, 12:42
Büyükşehir’den yardıma muhtaç kişilere şefkat eli

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan doktor, hemşire, sağlık teknisyeni, fizyoterapist ve yaşlı bakım personelinden oluşan ekipler, ‘evde bakım ve evde sağlık hizmeti’ veriyor. Bu yıl yürütülen çalışmalar ile birlikte yaklaşık 760 kişiye evde sağlık ve bakım hizmeti verildi.

Fizyoterapi hizmeti ile sağlıklarına kavuştular
Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara evde fizyoterapi hizmeti veriyor. Fizik tedavi hizmeti için kolları sıvayan büyükşehir belediyesi, “Evde Sağlık Hizmetleri” vatandaşın yüzünü güldürdü. Fizyoterapi hizmeti çerçevesinde bin 584 hastaya evde fizik tedavi hizmeti verildi. Bu hastalardan birçoğu verilen hizmetlerle sağlıklarına kavuştu.

971 hastaya nakil hizmeti
Hastalığından dolayı sağlık kuruluşlarından sürekli tedavi olması gereken vatandaşlar için büyük önem taşıyan ulaşım sıkıntısı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ücretsiz sağlanıyor. Hastaların talepleri doğrultusunda kayıt altına alınan hastalar tedavi günleri geldiğinde belediyeye ait özel donanımlı ambulanslarla evlerinden alınarak tedavi oldukları hastaneye götürülüyor. Tedavilerinin tamamlanmasının ardından ise tekrar evlerine bırakılıyor. Yıl içinde 971 hastaya nakil hizmeti sağlandı.

Yatağa bağımlı vatandaşlara hasta yatağı desteği
Van Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca ihtiyaç sahibi olan 2 vatandaşa hasta yatağı yardımı yapıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatıyla başlatılan “Sosyal Destek Hızır Van” projesi üzerinden Van Büyükşehir Belediyesine ulaşan yatağa bağımlı vatandaşların hasta yatağı talebine kısa sürede karşılık veriliyor.

Bin 600 anneye bebek bakım seti hediye edildi
Van Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yeni bebekleri olan ailelere çocuk bakım seti hediye ediyor. “Hoş geldin bebek” projesi bünyesinde bir yılda bin 600 bebeğe bakım seti ulaştırıldı.

1 milyon 570 bin hektar alan ilaçlandı
Van Büyükşehir Belediyesi, hayvan sağlığının yanı sıra halk sağlığını tehdit eden kent zararlılarına karşı da mücadelesini aralıksız sürdürdü. Çevre ve insan sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı son bir yıl içinde 1 milyon 570 bin hektar alan ilaçlandı. Kentteki bataklık ve sazlık alanlarda 7/24 aralıksız 30 araç, 50 personel ile çalışma yapıldı. İlaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanıldı. 320 bin hektar alanda larva çalışması, 1 milyon 250 bin hektar alanda ergin sivrisinek ve karasinek çalışması yapıldı.iha

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 23 Aralık 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Samsunspor 17 29
3. Pendikspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Bandırmaspor 17 28
8. Manisa FK 17 27
9. Boluspor 17 27
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 17 21
13. Erzurumspor 17 20
14. Adanaspor 17 18
15. Tuzlaspor 17 16
16. Ö.K Yeni Malatya 17 15
17. Altınordu 17 12
18. Denizlispor 17 12
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10