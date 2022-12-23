Büyükşehir’den yardıma muhtaç kişilere şefkat eli

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan doktor, hemşire, sağlık teknisyeni, fizyoterapist ve yaşlı bakım personelinden oluşan ekipler, ‘evde bakım ve evde sağlık hizmeti’ veriyor. Bu yıl yürütülen çalışmalar ile birlikte yaklaşık 760 kişiye evde sağlık ve bakım hizmeti verildi.

Fizyoterapi hizmeti ile sağlıklarına kavuştular

Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara evde fizyoterapi hizmeti veriyor. Fizik tedavi hizmeti için kolları sıvayan büyükşehir belediyesi, “Evde Sağlık Hizmetleri” vatandaşın yüzünü güldürdü. Fizyoterapi hizmeti çerçevesinde bin 584 hastaya evde fizik tedavi hizmeti verildi. Bu hastalardan birçoğu verilen hizmetlerle sağlıklarına kavuştu.

971 hastaya nakil hizmeti

Hastalığından dolayı sağlık kuruluşlarından sürekli tedavi olması gereken vatandaşlar için büyük önem taşıyan ulaşım sıkıntısı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ücretsiz sağlanıyor. Hastaların talepleri doğrultusunda kayıt altına alınan hastalar tedavi günleri geldiğinde belediyeye ait özel donanımlı ambulanslarla evlerinden alınarak tedavi oldukları hastaneye götürülüyor. Tedavilerinin tamamlanmasının ardından ise tekrar evlerine bırakılıyor. Yıl içinde 971 hastaya nakil hizmeti sağlandı.

Yatağa bağımlı vatandaşlara hasta yatağı desteği

Van Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca ihtiyaç sahibi olan 2 vatandaşa hasta yatağı yardımı yapıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatıyla başlatılan “Sosyal Destek Hızır Van” projesi üzerinden Van Büyükşehir Belediyesine ulaşan yatağa bağımlı vatandaşların hasta yatağı talebine kısa sürede karşılık veriliyor.

Bin 600 anneye bebek bakım seti hediye edildi

Van Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yeni bebekleri olan ailelere çocuk bakım seti hediye ediyor. “Hoş geldin bebek” projesi bünyesinde bir yılda bin 600 bebeğe bakım seti ulaştırıldı.

1 milyon 570 bin hektar alan ilaçlandı

Van Büyükşehir Belediyesi, hayvan sağlığının yanı sıra halk sağlığını tehdit eden kent zararlılarına karşı da mücadelesini aralıksız sürdürdü. Çevre ve insan sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı son bir yıl içinde 1 milyon 570 bin hektar alan ilaçlandı. Kentteki bataklık ve sazlık alanlarda 7/24 aralıksız 30 araç, 50 personel ile çalışma yapıldı. İlaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanıldı. 320 bin hektar alanda larva çalışması, 1 milyon 250 bin hektar alanda ergin sivrisinek ve karasinek çalışması yapıldı.iha