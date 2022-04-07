Büyükşehir’den ‘Tütün bağımlılığı ve sağlıklı yaşam’ semineri

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in himayelerinde, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek’in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı sürüyor. Program çerçevesinde bu hafta ‘1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası’ ve ‘7 Nisan Dünya Sağlık Günü’ nedeniyle ‘Tütün Bağımlılığı ve Sağlıklı Yaşam’ semineri verildi. Yeşilay Kadın Komisyonu Başkanı Aydan Önder Kaplanoğlu’nun da katılımıyla gerçekleştirilen seminer Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Yeşilay Kadın Komisyonu işbirliği ile yapıldı.

Yeşilay Van Şubesi eğitmenlerinden psikologlar Seher Aydemir ve Özlem Aydemir tarafından verilen seminerde katılımcılara kansere sebep olan tütün bağımlılığı, sigara kullanımının sağlığa olumsuz etkileri, sigara içerisinde bulunan kimyasal maddeler ve bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam gibi konularda bilgiler verildi.

Kadın Aile Hizmetleri Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve oldukça verimli geçen farkındalık semineri, soru-cevap bölümüyle sona erdi.