Botox Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Farklı yaş grubundan kadınların ve erkeklerin genç ve iyi görünmeye daha fazla önem vermeye başlaması sonucunda medikal estetik prosedürlerin uygulanma sıklığı artmıştır.

SAĞLIK 27.12.2021, 23:22 27.12.2021, 23:25
Botox Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Farklı yaş grubundan kadınların ve erkeklerin genç ve iyi görünmeye daha fazla önem vermeye başlaması sonucunda medikal estetik prosedürlerin uygulanma sıklığı artmıştır. Botox ve leke tedavisi İstanbul başta olmak üzere hemen her ilimizde büyük ilgi gören medikal estetik prosedürlerdendir. Uzman Dr. Şafak Göktaş botox, leke tedavisi ve diğer medikal estetik prosedürler konusunda kişi özelinde ihtiyaçlara göre belirlediği ve uyguladığı tedaviler ile en doğal ve etkili sonuçların elde edilmesini sağlamaktadır.

Botox son yıllarda en sık duyduğumuz kelimelerden ve en çok uygulanan medikal estetik prosedürlerden biridir. Temel olarak kasları zayıflatan bir toksin olan botox medikal estetik prosedürlerin yanı sıra birçok farklı tıbbi tedavide de kullanılabilir. Botoxun etkisi tesadüfen şaşılık tedavisi yapılırken fark edilmiş ve bundan sonra botox medikal estetik prosedürlerin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Botox mimik kırışıklıklarının önlenebilmesi ve tedavi edilmesi için kullanılan, yüze dinlenmiş bir ifade veren bir enjeksiyon yöntemi olmasının yanı sıra dünya genelinde kozmetik amaçlı kullanılan en yaygın uygulamadır.

Yaş almaya bağlı olarak yüzde istenmeyen kırışıklıklar ve çizgiler meydana gelir. Zaman içinde derinleşen bu çizgilerin ve kırışıklıkların oluşumunda birçok farklı unsur etkilidir. Yaş almanın yanı sıra güneş ışınlarının zararlı etkileri, mimik kaslarının aşırı kullanımı ve yer çekiminin etkisi bunların başında gelir.

Kaşların arasındaki alın çizgileri ve ağzın iki yanından aşağı doğru inen çizgiler belirli yüz kaslarının hareketlerine bağlı olarak ortaya çıkar. Bu mimik çizgilerinin azaltılması ya da ortadan kaldırılması aşamasında kullanılabilecek en etkili tedavilerin başında botox gelir. Botoks prosedürü bunların yanı sıra kazayağı çizgilerinin ve boyun bölgesindeki çizgilerin giderilmesinde önemli bir rol üstlenir.

Botox Nasıl Etki Eder?

Düzenli olarak yaptırıldığında yaşlanma belirtilerinin tedavi edilmesini sağlayan ve geciktiren botox prosedüründe Botulinum toksini kullanılır. Botulinum toksini yaş almaya bağlı olarak kasılma kuvveti artarak sinirli, gergin ve yorgun görünmeye neden olan mimik kaslarının aşırı bir şekilde çalışmasını engeller. Bu sayede kaşların ortasında, gözlerin kenarlarında ve alında yüz kaslarının yapıştığı deriyi çekmesi, kırıştırması, buruşturması ve uzun vadede ciltte kırılmalar oluşması önlenir. Ortalama 4 ile 6 ay arasında vücut yeni sinir kas ileti alanları oluşturduğunda kırışıklıklar zamanla belirginleşmeye başlar. Botoks enjeksiyonunun etki süresi kişiden kişiye değişmekle birlikte belirli aralıklarla tekrarlanmasına ihtiyaç duyulur.

Botoks enjeksiyonu zaman içinde yüzde kırışıklıklar oluşmasına neden olan kasların daha az kasılmasını buna bağlı olarak da kırışıklıkların daha az belirgin hale gelmesini sağlar.

Botox Nasıl Yapılır?

Botox bu prosedür için özel olarak tasarlanmış çok ince uçlu iğneler kullanılarak enjeksiyon yöntemiyle gerçekleştirilir. Botox prosedürü uygulanmadan önce bölgeye lokal anestezik etkili bir krem sürülür ve etki etmesi beklenir. Daha sonra belirlenen noktalara küçük dozlarda enjeksiyon yapılır.

Botox alın, göz çevresi, dudak çevresi, elmacık kemikleri ve mimik kaslarının hareketlerinden kaynaklanan kırışıklıkların olduğu bölgelere uygulanan bir prosedürdür. Botox enjeksiyonu ortalama 15-20 dakika içerisinde tamamlanır. Uygulama çok ince iğnelerle ve çok küçük dozlarda uygulandığından hastada çok az rahatsızlık hissi oluşur. Enjeksiyondan ortalama 3 gün sonra botox prosedürünün etkisi başlar. Yaklaşık 7-10 günde uygulamanın etkisi tam olarak görülmeye başlar.

Botox enjeksiyonunun ne kadar süreyle etkili olacağı; uygulama bölgesinin özelliklerine, uygulanan doza, uygulama bölgesindeki kas kitlesinin büyüklüğüne ve bölgedeki kırışıklık miktarına göre değişiklik gösterebilir. Botoks enjeksiyonunun etkisinin azalmaya başlamasıyla birlikte bölgedeki çizgiler hafif bir şekilde ortaya çıkmaya başlar. Prosedürün etkisi geçtikten sonra çizgiler önceki kadar derin ve belirgin bir görünüm sergilemez.

Botox enjeksiyonunun yan etkisi yok denilecek kadar az olduğundan uygulamadan sonra hastalar günlük yaşantılarına kaldıkları yerden devam edebilirler. Uygulama bölgesinde geçici kızarıklıklar ve morluklar oluşması normal olarak kabul edilir.

Botox enjeksiyonu kan hastalığı olanlara, uygulama bölgesinde egzama ve infeksiyon bulunanlara, hamilelik ve emzirme dönemindeki kişilere uygulanamaz. Botoks enjeksiyonunun etkisi; tansiyon ilacı, kinin, siklosporin, aminoglikozid, penisilamin ve magnezyum kullanan kişilerde azalabilir.

Cilt Lekeleri Çözümsüz Değildir

Leke tedavisi; sivilce lekesi, hormonal leke, güneş lekesi ve yaşlılık lekelerinin giderilmesi için uygulanır. Vücutta ve özellikle yüz bölgesinde çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan cilt lekeleri normal cilt rengine göre daha belirgin ve koyu olabilir. Sağlık açısından genellikle bir sorun teşkil etmemelerine karşın estetik ve kozmetik açıdan bazı sorunlar yaşanmasına neden olabilirler.

Ciltte var olan lekelerin yalnızca kozmetik kremler ve leke serumlarıyla tedavi edilmesi mümkün değildir. Cilt lekelerinin tamamen tedavi edilmesi ve cildin tek renk bir görünüme kavuşması için medikal cihazlardan ve teknolojik leke tedavisi yöntemlerinden yararlanılması gerekir. Leke tedavisi kapsamında evde krem tarzı uygulamalar sıklıkla tercih edilmesine karşın daha etkili sonuçların alınabilmesi için medikal tedavilerden faydalanılması önerilmektedir. Farklı medikal tedavi yöntemleri lekelerin türlerine ve derinliklerine göre uygulanmaktadır.*

*Tanıtıcı Makaledir.

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