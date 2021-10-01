Biontech Ve Sinovac Aşıları karşılaştırmaları yapıldı! Hangi Aşı Daha İyi? Hangi Aşı Daha Etkili? Çarpıcı Açıklamalar Yapıldı!

Biontech aşısı mı? Sinovac aşısı mı? yapsam hangisinin yan etkileri fazla hangisinin koruyuculuğu fazla gibi kafalarda birçok sorunun bulunmasıyla gözler uzmanlara çevrildi

Biontech ve Sinovac aşıları karşılaştırıldı!

Çarpıcı sonuçlar açıklandı! Hangi koronavirüs aşısı daha etkili?



Türkiye’de koronavirüs kapsamında aşılama sürecinin başlamasından bu yana ülkemizde kullanımda olan iki koronavirüs aşısı Biontech ile Sinovac‘in etkinliği konusunda yapılan çalışmalar sürüyor. Bu çalışmaların sonucu da BioNTech‘in etkinliğini destekler nitelikte oluyor. Son çalışma da Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları, Halk Sağlığı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim elemanları tarafından Hafsa Sultan Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanları üzerinde yapıldı. İşte ortaya çıkan çarpıcı sonuçlar…

Uzmanlar tarafından yürütülen ‘Karşılaşmalı 3 doz Covid-19 aşı etkililik sonuçları, 2 doz Sinovac sonrası 6 ay takip sonuçları’ konusundaki bilimsel çalışma tamamlandı. Araştırmada Türkiye’de geniş ölçekte uygulanan iki doz Sinovac aşısı sonrası Manisa CBÜ sağlık çalışanlarında uygulanan 3. doz Sinovac ile 3. doz Biontech aşısının karşılaştırmalı koruyuculuk sonuçları açıklandı.

Yan Etkilerde Karşılaştırıldı!

Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Sinem Akçalı, antikor üretme düzeylerinde Biontech’in, Sinovac’a göre üstünlük gösterdiğini belirterek, “3. dozda Sinovac ya da Biontech tercih edenlerde yan etkileri karşılaştırdığımızda enjeksiyon bölgesindeki ağrı Sinovac tercih edenlerde yüzde 30 iken, Biontech tercih edenlerde yüzde 67 olarak tespit edildi. Aynı şekilde yorgunluk semptomu Sinovac’ta yüzde 15’ken Biontech’te yaklaşık 2 katı yüzde 36’ydı. Ayrıca Biontech’te baş ağrısı yan etkisini 3’üncü dozdan sonra Sinovac’a göre daha fazla görüldüğünü tespit ettik. 2 aşının ortalama oluşturduğu antikor değerlerine baktığımızda Sinovac tercih edenlerde ortalama antikor düzeyi 32 üniteyken, Biontech tercih edenlerde bunun 145 ünite olduğunu gördük. Burada yine iki değer arasında belirgin bir fark olduğunu görüyoruz. Saptayamayacak kadar 150’nin üzeri dediğimiz antikor değerleri, Sinovac olan grupta yüzde 8’ken, Biontech olanlarda bu oran yüzde 95’ti. Bu da çalışmanın en çarpıcı bulgularından bir tanesiydi” dedi.

kaynak:kamupersoneli.net

